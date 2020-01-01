Okan Buruk: Muriqi, İtalya'da zirve bir takımla yer almayı hak ediyor

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor'da birlikte çalıştığı Vedat Muriqi hakkında 'Türkiye'de en iyisi' ifadelerini kullandı.

Medipol Teknik Direktörü Okan Buruk, adı ile anılan Vedat Muriqi hakkında açıklamalarda bulundu.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Buruk, "Muriqi hava toplarında çok iyi ancak ana özelliği fedakarlık ruhudur. Antrenmanlarını seans bittikten sonra da sürdürür. 'de en iyisi. Birkaç yıl önce ondan çok bir şey beklemiyordum ama şu anda yaptığı işle İtalya'da zirve bir takımla yer almayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Buruk, açıklamasının devamında 2018-19 sezonunda Çaykur Rizespor'da birlikte çalıştığı Muriqi için, "3-5-2 için uygun mu? Bence uygun. Yanında bir forvetle daha da iyi olur. Birinci ya da ikinci forvet olarak takımına destek verebilir. Sahada boşluk yaratmayı ve pozisyonu sonuçlandırmayı biliyor" dedi.