Okan Buruk: Maçı bitirme şansı ayağımıza geldi, bitiremedik

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Okan Buruk, 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

"Burada maçı bitirebilirdik, maçı bitirme şansı geldi. Yaptığımız bir hata skora denge getirdi. maçında da aynısı olmuştu. Maç elimize gelmişti, kaybetmiştik. Bu maç da ona benzer bir maç oldu," diyen Buruk, "Yeni bir takımız. Özellikle ön bölgede birbirlerini yeni tanıyan arkadaşlarımız var. Son paslarda hata oluyor" yorumunu yaptı.

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"Bugün bizim için dönüm noktasıydı", diyen genç teknik direktör, "Kazanmak istiyorduk, berabere bitti. Beşiktaş deplasmanında beraberlik için kötü diyemezsiniz. Bütün takımlar birbirine yakın. Herkes birbiriyle oynayacak. Biz hem Fenerbahçe hem Beşiktaş ile oynadık. Bundan sonra tam kadro gidebilirsek, oyuncularımızın performansını artıracağız. Bizim de yapacağımız bu" şeklinde konuştu.

Hakem Suat Arslanboğa ve VAR hakemlerini de eleştiren Okan Buruk, "Çok kötü bir hakem performansı vardı. İlk yarının son dakikasındaki pozisyonun üstü resmen kapatılıp, içeri girildi. VAR'dan gelen uyarı yok. Hem üstü kapatıldı hem de çok komik. Bunu anlamak çok zor. Bazen hakemler açısından şaşkınlıklar yaşıyoruz, bugün de bunu yaşadık" ifadelerini kullandı.