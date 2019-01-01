Okan Buruk: Ligi daha iyi yerlerde bitirebilirdik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada maçı ve sona eren sezonu değerlendirdi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Ligin son maçında kendi sahasında 'a 3-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, maça iyi başlamalarına rağmen kaybettiklerini ve sezon genelinde oldukça iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirtti.

Maça iyi başlamıştık

'İn kapanış haftasında kendi sahasında Trabzonspor'a mağlup olan Çaykur Rizespor'da Okan Buruk, "Bugün oynadığımız maçı kazanmayı çok istiyorduk. Tarafatarların da bu galibiyeti ne kadar istediğini farkındadaydım ve maça da oldukça iyi başlamıştık. Fakat öne geçtikten hemen sonra iki gol yemek dengeleri bozdu. Kazanamadığımız için taraftarlardan özür diliyorum." yorumunda bulundu.

Daha iyi yerlerde bitirebilirdik

Ligin geneli hakkında yorumlar yapan Okan Buruk, "Ligin başında kötü bir gidişat vardı. Fakat sonrasında yaptığımız geri dönüş gerçekten harika. Son 6 haftaya küme düşme potasından uzaklaşarak girdiğimiz için şükrediyoruz. Ligi daha iyi yerlerde bitirebilirdik ama başaramadık. Takımın oyun ve sıralama anlamında bu kadar iyi bir seviyeye gelmesi sebebiyle yönetime, başkana ve oyunculara teşekkür ediyorum. Tabii en büyük teşekkürü taraftarlarımız hak ediyor. Bizi hiç yalnız bırakmadılar." dedi.