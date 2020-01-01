Okan Buruk: Karşımızda bizi sürekli bozan bir takım vardı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nden elendikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Medipol , UEFA son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Kopenhag'e 3-0 mağlup olup turnuvaya veda etti.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Üzgünüm, burada ülkemiz için oynuyorduk. Oyuncularım zor bir sezonun ardından burada elinden gelenin en iyisini yapmak istedi ancak rakip takım bizden çok daha konsantreydi. Sezon boyunca emek veren oyuncularıma teşekkür ederim. Oyun olarak hak etmedik. Temsil ettiğimiz bir bayrak vardı. Buna yakışır bir şekilde oynayamadığımız için üzüldük" ifadelerini kullandı.

"Rakibimize göre yaşlı bir takımız"

Yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini söyleyen Okan Buruk, "Bu maçın sorumlusu benim. Takım oyununu oturtamadık. Hepsi benim sorumluluğumda. Oyuncularım en iyisini yapmaya çalıştı ancak bazen olmuyor. Karşımızda bizi sürekli bozan bir takım vardı. Rakibimize göre yaşlı bir takımız. Erken bir gol de onları yükseltti. Hafta içi antrenmanda gördüğüm istek arzu ve kaliteyi sahada tam olarak göremedim" diye konuştu.