Okan Buruk: İlk defa şampiyonluk hayali kuruyorum

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde ilk kez şampiyonluk hayali kurduğunu söyledi.

Okan Buruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk defa şampiyonluğa oynayan bir takımda çalışıyorum. İlk defa şampiyonluk hayali kuruyorum. Bunun hırsını, isteğini, hayalini, birçok şeyi kendi içimde barındırıyorum." dedi.

"Avrupa Kupası'nda da devam eden bir takımız, bu ikisini bir arada götüren bir takımın hocası olmak beni çok mutlu ve motive ediyor." sözlerini kullanan Buruk, "Oyuncularımızı da başarılar motive ediyor. Daha önce Akhisarspor'la Kupası kazanmıştım. Bu sevinci yaşamıştım. Çok düşük bütçelerle kurulmuş, böyle bir takımda kupa kazanmak benim için çok önemli ve değerliydi. İnşallah bu sene de şampiyonluk kupasını gören teknik adam olurum. Bunun hayalini kuruyorum. Bu iş zor bir iş. Hayaller kuracaksınız, bunun peşinden koşacaksınız, takım olarak en iyisini yapacaksınız.. Hem benim, hem oyuncularımın hayali bu sene kupa kazanmak." şeklinde konuştu.

"Geçen seneyi yenip, hafızalardan attık"

Okan Buruk, "Medipol , son üç sezondur devre arasına lider girmişti. Bu kez ikinci sırada olmanız, sizi psikolojik olarak rahatlatabilir mi?" sorusuna ise, "Kötü başladık, iyi gidiyoruz. Bundan önce hep iyi başlayan, iyi giden, sonunu kötü bitiren bir takımdı. Abdullah Avcı ve Başakşehir takımı önemli işler yaptı. Çok başarılılardı ama sonunda iş istedikleri gibi gitmedi ve sonunu iyi bitiremeyen bir takım vardı. Bu senenin başında psikolojik olarak da bunu yaşadık. Geçen seneden kalan moral bozukluğu, kendine olan güvenin kaybolması... Çünkü geçen senenin son 6-7 maçında sadece 1 galibiyet alan bir takım vardı. Bunu yenmek gerekiyordu. Biz de çok kötü başladık ama sonraki bölümünde geçen seneyi yenip, hafızalardan attığımızı düşünüyorum. Artık daha güvenliyiz. Avrupa'daki başarı da bizi psikolojik anlamda inanılmaz güçlendirdi. Şimdi her şey çok daha iyi gidiyor ama futbol sonuç oyunu. Oynadığınız gün hep hazır olmak zorundasınız. Bir yandan çok ümitliyim, bir yandan da çok dikkatli olmamız gerekiyor." yanıtını verdi.

"Bruma ile hiç görüşmedik"

Transfer düşünmediklerinin altını çizen Okan Buruk, 'da da bir dönem forma giyen Bruma'yı transfer edecekleri yönündeki iddialarla ilgili olarak ise, "Şu anda transferle ilgili bir çalışma yapmıyoruz. Bir dönem takıma takviye anlamında bir şeyler yapabiliriz diye ben de söylemiştim ama şu andaki görüntü bizi hiçbir şey için acele ettirmiyor. Bir ihtiyaç olursa 31 Ocak'a kadar vaktimiz var. Bizim haberimiz olmadan da devamlı Bruma yazıldı. Bruma ile hiçbir görüşmemiz olmadı. Bruma'nın ayrılıp ayrılmadığını bile belki kimse bilmiyordur, büyük ihtimalle takımında devam edecektir. Bizim haberimiz olmadan böyle şeyler de yazılıyor. Daha az oynayan oyuncularımızı kazanmaya çalışıyoruz ama 31 Ocak'a kadar da bir vaktimiz var." açıklamasını yaptı.

Arda Turan'ın ayrılığı

Arda Turan'ın takımdan ayrılış sürecine de değinen Okan Buruk, şu sözleri kullandı:

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"Arda ve Göksel Gümüşdağ'ın bir görüşmesi oldu. İki tarafın da özellikle Arda'nın kendi geleceği için yeni bir sayfa açmak istediği ortaya çıktı ve böyle bir karar alındı. Ona saygı duyuyorum. Arda benim için hem oyuncu hem de insan olarak çok değerli. Ülke için çok değerli. Kariyer olarak baktığınızda, en iyi kariyere sahip oyunculardan biri. Çok önemli başarılar yaşadı. Ülkemizi çok doğru bir şekilde temsil etti. Hem iyi insan hem iyi futbolcu hem de çok karakterli bir oyuncu. İlk defa bu sene teknik adam olarak çalışma şansı buldum. Futbolcu olarak beraber oynamıştık, takım arkadaşı olmuştuk. Arda'nın ilk maçındaki başarısı hala aklımda. Ama şimdi de teknik adam olarak bizim ona olan desteğimiz, onun bize olan desteği hep devam etti ama sonunda iki tarafın da çok istemediği gibi bir ayrılık oldu. Arda inşallah çok daha konsantre olmuş ve güçlü bir şekilde bir takımla anlaşırsa, en kısa zamanda kendini doğru bir şekilde ortaya koyacağına inanıyorum."

"Abdullah Avcı örnek bir isim"

Okan Buruk, "Bu sezon birkaç maçtan sonra yaptığınız '1-0 öne geçtikten sonra top çevirmeye başladık, bu da bir alışkanlık. Bunu değiştirmemiz gerekiyor.' açıklamalarınız Medipol Başakşehir'in eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya eleştiri olarak da algılayanlar oldu. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Hiçbir şekilde Abdullah hocayı ne eleştirmek ne de başka bir şey... Abdullah hoca çok sevdiğim, çok değer verdiğim, devamlı görüştüğüm biri. Abdullah hocayı gerçekten çok başarılı buluyorum. İşini çok doğru yapan, disiplinli, çok çalışkan ve iyi bir karakter. Abdullah Avcı, tüm Türk teknik adamlar için örnek bir isim. Takımımızın oyun anlamında alışkanlıkları var, bu eleştirilecek bir şey değil. Topa sahip olmak da pas yapmak da bir oyun, bunu bazen çok fazla abarttığınız zaman... Bunu özellikle Konya ve Denizli maçından sonra söyledim. Oyuncularımdan en kısa zamanda rakip kaleye gitmelerini isteyen bir teknik adamım. Tabii ki pas yapacaklar ama pası da her zaman hücum yapmak, rakip kaleye gitmek için daha dikine bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bunu da oyuncularımdan istiyorum. Çok fazla geriye, yana oynayan bir takım değil, daha çok öne oynayan, dikine oynayan, rakip kaleye daha çok gol atmaya giden.. 1-0'lık oyun hiçbir zaman garanti olmuyor, 2-0, 3-0 yapmazsanız... Bunu son maçlarda doğru bir şekilde yaptık. Daha çok gol atan, daha çok rakip kaleye giden, maçları zorlaştırmadan kazanan bir takım olmamız gerekiyor. Tabii ki futbolun içinde her sonuç olacak ama mantalite olarak biraz daha rakip kaleyi daha çabuk düşünmemiz gerekiyor."