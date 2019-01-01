Okan Buruk: Galibiyeti Türkiye'ye armağan ediyorum
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında Medipol Başakşehir, Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 yendi ve liderliğe yükseldi.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknk direktör Okan Buruk, "Maçtan önce hem grup liderliği için hem de Türk futbolu için kazanmamız gerektiğini oyunculara anlattık. Bu galibiyeti Türkiye'ye armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bir sonraki Roma maçına da değinen Buruk, "Bugün az da olsa Türk taraftarların desteklemeye geldiğini gördük. Roma maçını kazanırsak gruptan çıkmayı garantileyeceğiz. Her maç bizi desteklemeye gelen kemik bir kitlemiz var ancak Roma maçında herkesin gelip bizi desteklemesini istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
Başakşehir, gruptaki beşinci maçında 28 Kasım Perşembe günü sahasında Roma'yı ağırlayacak.