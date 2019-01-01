Okan Buruk: Galibiyeti Türkiye'ye armağan ediyorum

Wolfsberger'i 3-0 mağlup eden Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından değerlendirmelerinde bulundu.

UEFA J Grubu 4. haftasında Medipol , temsilcisi Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 yendi ve liderliğe yükseldi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknk direktör Okan Buruk, "Maçtan önce hem grup liderliği için hem de Türk futbolu için kazanmamız gerektiğini oyunculara anlattık. Bu galibiyeti 'ye armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir sonraki maçına da değinen Buruk, "Bugün az da olsa Türk taraftarların desteklemeye geldiğini gördük. Roma maçını kazanırsak gruptan çıkmayı garantileyeceğiz. Her maç bizi desteklemeye gelen kemik bir kitlemiz var ancak Roma maçında herkesin gelip bizi desteklemesini istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Başakşehir, gruptaki beşinci maçında 28 Kasım Perşembe günü sahasında Roma'yı ağırlayacak.