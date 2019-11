Okan Buruk: Fatih Terim'in kariyerinde olmak her teknik adamın nasibi olmaz

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'in başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk, karşılaşmanın ardından verdiği beIN Sports'a verdiği röportajda takımının önemli bir üç puan aldığını ifade etti.

"Böyle bir atmosferde, böyle bir seyirci önünde oynamak her takım için çok zor. Maç öncesindeki düşüncemiz deplasman da olsa kazanmaktı, her maça böyle çıkıyoruz. Üretme anlamında bugün kendi kalitemizin altında kaldık bazen. İkinci yarı İrfan'ın sol ayağıyla verdiği pas ve Fredrik'in iyi kontrolüyle gol geldi. Golden sonra da kontrollü oynadık. Bugün genel olarak baktığımızda çok da iyi oynamadık ama çok mücadele ettik. Rakibimizin kenarlardan iyi geldiğini biliyorduk, buna göre pozisyon aldık. Burada psikolojik olarak da oyuncularımız gerekeni yaptı. Güzel bir galibiyet oldu, liderliğe yükseldiğimiz için mutluyuz. Her sene farklı yerlerde çalıştım, bu sene benim için iyi bir kadro ve çok iyi bir yönetim var. Buradaki amacımız her maçı kazanıp şampiyonluğa yürümek. Takım olarak değil maç maç düşünüyoruz, bugünün galibiyetini yaşıyoruz ancak her maçın farklı bir hikayesi var" ifadeleriyle maç öncesinde yapmak istediklerini başardıklarını anlattı.

Teknik Direktörü Fatih Terim'den övgü dolu sözlerle bahseden Buruk, sözlerini şöyle bitirdi:

"Maçtan önce de aynı şeyi söyledim. Fatih Hoca benim için çok değerli. Bu forma altında çok önemli başarılara beraber imza attık. Fatih Terim'in kariyerinde olmak her teknik adamın nasibi olmaz. Ben 6-7 senedir teknik adamlık yapıyorum. Bizler için de kupalar kazanmak çok önemli. Onlar gibi ülkeyi Avrupa'da temsil etmek bizler için de çok önemli. Şenol Güneş de yeniden milli takımın başına geçti. Umarım bizler de böyle başarılar kazanırız"