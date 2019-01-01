Okan Buruk: Fatih Terim benim için çok değerli

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, kazanmak istediklerini söyledi.

Turuncu-lacivertli takımın Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Okan Buruk, sözlerine, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ederek başladı.

Milli maçlar dolayısıyla verilen aradan sonra lige dönmenin zor olduğunun altını çizen Buruk şöyle konuştu:

"Milli takımlardaki oyuncuların yolculukları, katılımları, katılım süreleri, tarihleri, sakatlıkları... Bunun iki takım da sıkıntısını yaşıyor. Cuma gününe kadar iki takımın da kadroları belli olur. Bizde eksikler olabilir, rakipte eksikler olabilir. İki takımın da geniş kadrosu var. Deplasmanda oynuyoruz. 'ın iç saha başarısını biliyoruz ama biz de iç sahada ve deplasmanda yükselen bir grafiğe sahibiz. Aynı şekilde devam ettirmek istiyoruz. Kadrolar ne olursa olsun, iki takımın da maçı kazanmak için elinden gelenin en fazlasını yapacağını, hem güzel futbol hem de galibiyet için büyük bir çekişme olacağını düşünüyorum"

Galatasaray maçının çıkışlarını sürdürmek adına önem taşıdığını aktaran Buruk, "Lig için konuşmak adına çok erken. Herkes kazanmak istiyor, özellikle bu haftalarda kimse şampiyonluk yarışından uzaklaşmak istemiyor. Hem bizim hem de Galatasaray'ın hedeflerinin aynı olduğunu düşünüyorum. Üst taraftan kopmamak ya da liderliğe yükselmek adına bu tür maçlar çok önemli. İki takımın da konsantrasyonunun yüksek olacağını düşünüyorum. Diğer milli maç dönüşlerine göre böyle önemli bir maça başlamak iki takımın da konsantrasyonunu yükseltecektir. Liderlik yarışında yukarılara yükselmek istiyoruz. Galatasaray gibi bizim de tek hedefimiz, deplasmanda oynayacağımız maçta kazanmak" ifadelerini kullandı.

"Bir eksiğimiz gözükmüyor"

Takımdaki oyuncuların durumuyla ilgili de bilgi veren Okan Buruk, "İrfan dün antrenmanlara başladı. Onun durumuna bakacağız. Skrtel'in yarından itibaren takımla birlikte çalışmasını bekliyoruz. Bir eksiğimiz gözükmüyor. Edin Visca yorgun olduğu için dinleniyor. Ponck bu gece dönecek. Aleksic de takımla antrenmanlara başladı. Tam kadro olmanın sevincini, cumaya kadar bir aksilik çıkmazsa yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

Başakşehir'de istedikleri futbolu oturttuklarını vurgulayan Buruk, şöyle devam etti:

"Oyuncularda değişkenlik oluyor. Sakatlıklar bu dönemde bizi de etkiledi. Özellikle son maçlara baktığımızda orta sahada Mahmut, Aleksic ve İrfan’ın olmamasına rağmen bu bölgede oynayan bütün oyuncularım çıkıp en iyisini yaptılar. Bunu ön tarafta da arka tarafta da görüyoruz, oyun anlamında bir şeyleri oturttuk. Uzun süre kaybetmemek önemli. Bu dönemde kazanmak da önemli. Hem hem de Avrupa’da yarışın içinde olmak önemli. Ama bunlar geçtiğimiz haftalarda kaldı, bizim için önemli olan bu hafta. Kazanmak iki tarafın da hedefi; inşallah bu da hem iyi futbol hem de iyi bir maç getirecektir"

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"Fatih hoca benim için çok değerli, çok önemli bir isim"

Başakşehir Teknik Direktörü, "Daha önce teknik direktörlüğünüzü yapan Fatih Terim ile bir kez daha karşı karşıya geleceksiniz. Neler düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Fatih hoca benim için çok değerli, çok önemli bir isim. Türkiye’nin en başarılı antrenörlerinden birisi. Türkiye’yi hem burada hem de Avrupa’da temsil etmiş çok önemli bir kariyer, önemli bir değer. Benim için de çok değerli. Geçtiğimiz yıllarda da karşı karşıya geldik ve iki taraf için de futbol ön planda oluyor. Hepimiz takımımızın başarısı için odaklanıyoruz. İnşallah güzel bir karşılaşma olur"

Buruk, "Galatasaray'da Fatih Terim'den sonra teknik direktörlüğe gelecek isimler arasında sizin de adınız geçiyor. Bu konuyla ilgili görüşünüz nedir?" sorusunu ise, "Bizim tek hedefimiz takımlarımızın başarısı. Fatih hoca bu ülkenin en değerli teknik adamlarından ve en başarılı teknik adamlarından. Ben şu anda Başakşehir'e hizmet ediyorum, kulübümüzün başarısı için elimden geleni yapıyorum. Burada çok mutlu ve huzurlu bir ortam var. Biz sadece işimizi en iyi şekilde yapmayı düşünüyoruz" şeklinde cevapladı.