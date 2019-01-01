Okan Buruk: Emre Belözoğlu kişiliği ve oyunculuğu ile etkili bir isim

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, turuncu lacivertli takımın antrenmanından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Medipol Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edecekleri 'yi yenerek, karşısında aldıkları yenilgiyi unutturmak istediklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor karşısında kazanmalarına yetecek gol pozisyonlarına girmelerine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını belirten Buruk, "İlk iki Olympiakos maçındaki senaryonun bir benzerini yaşadık. Golleri kaçırdık, daha sonra 10 kişi kaldık, yediğimiz gol ve gollerle maçı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçını da değerlendiren Buruk, "Tabii ki kötü bir başlangıç ama bu haftaya baktığımızda Fenerbahçe ile kendi sahamızda oynamak kötü başlangıcı silme anlamında bizim için çok büyük bir şans. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Eksiklerimiz var, Mahmut'un ve İrfan'ın olmaması orta sahada zorluk yaşamamızı sağlıyor. Bunu diğer maçlarda da yaşamıştık ama elimizdeki oyuncularla en iyi şekilde bu maça hazırlanıp tekrar kazanarak lige devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe ilk haftanın en formda takımı"

Okan Buruk, "Akhisarspor'un başında Fenerbahçe ile oynadığınız 5 maçta 4 galibiyet elde etmiştiniz. Bu rakibe karşı bir psikolojik üstünlük sağlar mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

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"Tabii ki her takımın ve her maçın hikayesi farklı. Burada yeni bir maç var. Lige çok iyi başlayan bir Fenerbahçe takımı var. İç sahadaki oyununu gerçekten iyi oynayan bir takım var. Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Fenerbahçe'nin gücünü, artılarını, eksilerini bilerek hareket etmek istiyoruz. Tek hedefimiz kazanmak. Fenerbahçe lige iyi başlayan, kadro olarak iyi işler yapmaya çalışan, ilk haftanın en formda takımı. İlk hafta herkesin oyun olarak göstereceği en iyi takım Fenerbahçe olabilir. Eksiklerimize rağmen bu maçı çıkıp kazanmak istiyoruz"

"Emre kişiliği ve oyunculuğu ile takıma çok büyük etki yapan biri"

Buruk, Emre Belözoğlu'nun, Fenerbahçe formasıyla kaptanlığını yaptığı Medipol Başakşehir'e karşı mücadele edeceğinin hatırlatılması üzerine ise, "Emre kişiliği ve oyunculuğu ile bir takıma çok büyük etki yapan bir oyuncu. Bunu Fenerbahçe formasıyla da geçen haftaki maçta gördük. Tekrar son senelerini geçirdiği stada geliyor. Bizim amacımız rakip takımdan hiçbir oyuncunun kim olduğuna bakmadan kendi oyunumuzu oynayarak, rakibimizi yenmek için elimizden gelen her şeyi yapmak. Emre'nin burada olması önemli, burada çok vakit geçirdi ama oyuncularım kimseye bakmadan en iyisini yapmaya çalışacak." değerlendirmesinde bulundu.