Okan Buruk: Bu takımı şampiyon olacağına inandırmak çok zordu

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonlukla sonlanan sezonu değerlendirdi.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.

Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Okan Buruk, beIN Sports'a verdiği özel röportajda sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

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"Sempatik bir Başakşehir takımı oluştu"

Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Birçok insan bizle beraber bu şampiyonluğa sevindi. Bazısı bizden dolayı, bazısı oynadığımız oyundan dolayı. Ligin en sakin takımıydık, kart olarak ligin en centilmen takımıydık. Son derece sempatik bir Başakşehir takımı oluştu. Hem bana, hem de Başakşehir'e iyi niyetlerini ileten insanlara teşekkür etmek istiyorum. Fanatik olsa da bizim hakkımızı veren çok taraftar oldu. Bir yandan mutluluğunu yaşıyoruz. Temmuz'da antrenmanlara başladık, bu sene Temmuz sonunda ligi bitirdik. Bir yandan bunun yorgunluğu var ama başarı olunca bütün yorgunluklar unutuluyor. Hangi ayda olduğumuzu bile unuttuk, öyle söyleyeyim.

"Biz hata yapmadan gittik"

Bu şampiyonluk yarışı içinde en son 4 takım gidiyordu ama alttan Beşiktaş da geldi ve üçüncülüğü kazandı. Dört takımın hepsi bu şampiyonluğu yaşayabilirdi. Biz kazandık. Çok emek verdik, çok çalıştık ama bütün takımların da hakkını vermek istiyorum. En yakın rakibimiz çok uzun süre şampiyonluk yarışı içindeydi. Son bölümde puan kayıpları yaptı ve gerimizde kaldı. Biz hata yapmadan gittik, tek hatamız maçıydı. ve 'u da koymak gerekiyor. Onlar da iddialı bir şekilde gittiler ve daha sonra puan kayıpları yaşadılar. Herkes şampiyon olabilirdi. Bizim bu dönemi çok iyi geçirdiğimize inanıyorum.

"Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsanız oyuncu getirmek kolaylaşıyor"

Şampiyonlar Ligi'ne de en iyi şekilde hazır olmaya çalışacağız. Kura çok önemli. Dördüncü torbadan giriyorsunuz ve çekeceğiniz takımlar önemli. Orada olmak, hem benim için, hem de takım için çok önemli. Doğru bir şekilde yönetmeye çalışacağız. Kadromuzu doğru şekilde oluşturmamız gerekiyor. Kadro mimarisi çok önem kazanıyor başarılarda. Kadro mimarisini de önemli şekilde yapıp, yeni sezona hazırlanacağız. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsanız, buraya oyuncu getirmek de kolaylaşıyor.

"Psikolojik olarak çökmüş bir takımı ayağa kaldırmak zor olan kısımdı"

Buraya geldiğimizde hedef şampiyonluktu ama yıpranmış da bir takım vardı. Bu takımı şampiyon olacağına inandırmak gerçekten çok zordu. Belli bir noktadan sonra hem oyunumuzu, hem de kadromuzu oluşturduk. Devre arasında transfer yapmayan tek takımız. Biz içerideki oyunculara güvendik. Bir sene önce psikolojik olarak çökmüş bir takımı ayağa kaldırmak zor olan kısımdı. Sonunu getirmek de zordu. Belki salgın dönemi bize olumlu yansımış olabilir. Yenilenme şansı oldu. Biz de çok iyi hazırladık, takım da çok iyi hazırlandı. Kalan 8 haftada bu şekilde şampiyonluk geldi. Maç sonunda Abdullah hocayı, Emre'yi, Mossoro'yu, Arda'yı söyledim. Bu kulübün uzun yıllar alan bir hikayesi var. Yaşadığı bir gelişim var. maçından önce Abdullah hoca aradı. 'Daha sonra tebrik eden çok olur, ben şimdiden tebrik edeyim, maçı kazanacağına inancım tam.' dedi. Aynı şeyleri konuştuk. Burası bizim kulübümüz. İleri giden, her zaman kendini geliştiren bir yapı.

"Futbolcuyken çok daha rahatsınız"

Futbolcuyken çok daha rahatsınız, burada çok daha sorumluluk sahibisiniz. Daha çok vakit ayırmak zorundasınız. Bazen gece kaldığımız, eve gitmediğimiz oluyor. Çok zor bir dönem geçiriyorsunuz. Kazandığınız takdirde de sevinciniz iki üç kat artıyor. Kaybettiğinizde de daha fazla yük hissediyorsunuz. Hep 'Teknik adamlar yalnız adamlardır.' derler. Bütün ağır yükün omuzlarınızda olması çok daha zor. Bu tip başarılarda da sevinciniz çok daha fazla oluyor. Hem kendinizle, hem de takımınızla gurur duyuyorsunuz.

"Başkanımız, Visca'ya 'Senin heykelini diktireceğim' diyor"

Visca, bu kulübün sembolü. Başkanımız her seferinde, 'Senin heykelini diktireceğim.' diyor. Bu kulübün sembolü olmuş, bu kulüpte 10. yılına girecek bir oyuncu. Ancak çok çok yorgunsa o gün dinlenir, onun haricinde antrenmanları yapar, maçları oynar. Bir kırmızı kart gördü, bence yanlış da bir kırmızı karttı. Onun dışında bütün sezonu oynayarak geçirdi. Bize önemli hizmetler verdi ve yine bu sezona gol-asist olarak damga vurdu. Enzo Crivelli, sayı olarak çok fazla iş yaptı. Onu, birkaç mevkiide kullanmaya çalıştık. İrfan Can'ın, Aleksic'in katkısı; Robinho ve Elia zaman zaman az süre aldı, onların iyi niyeti; Clichy'nin asistleri ve golleri daha önce yaptığı bir şey değildi, Caiçara da aynı şekilde. Demba Ba, formayı kendi aldı. Demba Ba, kulübede başladı, hep çalıştı. Bu, diğer oyuncular için de bir örnek. Yaş olarak da bir baktığımızda bizde 34 yaş üstü çok oyuncu var ve çok profesyonelce çalışıyorlar.

"İrfan Can, 'yi Avrupa'da temsil edebilecek bir oyuncu"

İrfan Can, çok yetenekli. Bence, kendi potansiyelinin çok daha fazlasını yapabilecek bir oyuncu. Bizim için de çok önemli. O da her zaman iyi çalışan bir oyuncu. İlk antrenmanda topa dokunuşundan, vuruşundan anlıyorsunuz. Çok büyük bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Türkiye'yi Avrupa'da da doğru bir şekilde temsil edecek bir oyuncu. Ona gelecek teklifin önemi var. Doğru bir takım, doğru bir teklifle İrfan Can'a gelirse, onun da böyle bir isteği var. Başkanımızın da ona verdiği bir söz var. Ben de bir teknik adam olarak onun takımımda olmasını isterim. Önemli olan Türk futbolundan bir oyuncunun gidip Türkiye'yi temsil etmesi. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi var. Belki değer olarak da İrfan Can'a fazlasını getirebilir.