Okan Buruk: Belki de sekizli finalin favorisi ile eşleştik

Başakşehir'in teknik direktörü, UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından muhtemel rakipleri değerlendirdi.

UEFA 'nde yola devam eden tek temsilcimiz , son 16 turunda Kopenhag ile eşleşmişti.

İstanbul'daki ilk maçı 1-0'lık skorla kazanan turuncu-lacivertli ekip, rövanş karşılaşmasını 5 veya 6 Ağustos'ta 'da oynayacak.

Temsilcimiz, çeyrek finale yükselmesi halinde LASK Linz - eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki ilk maçı İngiliz ekip, 5-0'lık skorla kazanmıştı.

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Başakşehir, çeyrek final aşamasını da geçerse yarı finalde, (Olympiakos - Wolverhampton / - ) galibiyle finalist olmak için mücadele edecek.

Kura çekimin ardından beIN Sports'a konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk "Biz de kendi aramızda bir sıralama yapmıştık. Manchester United'ı yedinci sıraya yazmıştık. Yani en istemediğimiz takımlardan biriydi. Belki de sekizli finalin favorisi ile eşleştik. Ama Manchester United ile karşılaşacak olmak da bir tecrübe. Tek maçlı elemelerde ne olacağı belli olmaz. Manchester United ligde de çok formda. Son dört maçta en az 3 gol atmışlar. Direkt Manchester United maçından konuşuyoruz ama bizim ilk hedefimiz Kopenhag'ı elemek. Biz hafta hafta gidiyoruz. Tek düşüncemiz ile oynayacağımzı maç Biz sadece kendi maçımızı düşünüyoruz. Hedefimiz tabii ki şampiyon olmak.Ciddiyeti asla elden bırakmamalıyız. Kopenhag maçına şampiyon olarak gidersek bu da bizim için ayrı bir özgüven olacaktır. 'daki sekizli finalde oynayan tek Türk takımı olmak istiyoruz. Seyircisiz maçlara alıştık. Seyircisiz maçlarda iyi futbol oynayan takımlar daha ön plana çıkıyor. 1993 senesinde takımı ile Şampiyonlar Ligi'ne Manchester United'ı eleyerek katılmıştık. O dönem ayağım kırılmıştı. Ben forma giyememiştim. Bizim o dönem Manchester United'ı elememiz yüzünden Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişmişti. Favori takımları direkt almaya başlamışlardı. Başakşehir kulübünün tarihinin en başarılı sezonunu geçirmek bana nasip oldu. Avrupa Ligi'nde grupta önemli işler yaptık. Umarım çeyrek finale de kalırız." ifadelerini kullandı.

Çeyrek final maçlarına Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak