Suudi Arabistan Milli Takımı, Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" müsabakaları sırasında sakatlanan üç oyuncusunun son sağlık durumlarını açıkladı. Açıklamada, kaleci Nevvaf el-Ukaydi'nin Londra'da geçirdiği ameliyatın başarıyla sonuçlandığı, Alaa Al Haci'nin rehabilitasyon programının sürdüğü ve Hümam el-Hümami'nin önümüzdeki günlerde tedavi programına başlayacağı belirtildi.

Suudi Arabistan Milli Takımı resmi açıklamasında, el-Ukaydi'nin dün cuma günü İngiltere'nin başkenti Londra'da el dirseğinden ameliyat edildiğini ve operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu. Oyuncu, Körfez turnuvasında Suudi Arabistan'ın Kuveyt'e karşı oynadığı açılış maçında sakatlanmış ve bu sakatlık nedeniyle milli takımla yolculuğunu sürdürememişti.

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Alaa Al Haci'nin durumuna ilişkin olarak açıklamada, oyuncunun Katar'ın başkenti Doha'daki Aspetar Hastanesi'nde rehabilitasyon programını sürdürdüğü ifade edildi. Al Haci, Körfez Kupası 27'nin ikinci hafta müsabakaları kapsamında Suudi Arabistan'ın Umman ile karşılaşmasında dizinden sakatlanmıştı; uygulanan plan, fiziksel hazırlığını kademeli olarak geri kazanmasını hedefliyor.

Körfez turnuvasının final maçında arka adale sakatlığı yaşayan Hümam el-Hümami'nin ise önümüzdeki pazar günü Aspetar Hastanesi'nde tedavi programına başlamasına karar verildi. Oyuncunun iyileşme aşamaları, sağlık ekibinin değerlendirmesi ve tedaviye verdiği yanıt doğrultusunda sürdürülecek.

Suudi Arabistan Milli Takımı, sakat oyuncuların sağlık durumlarının milli takım sağlık ekibi ile kulüplerinin sağlık ekipleri arasındaki koordinasyonla takip edildiğini, böylece her oyuncunun ihtiyacına göre tedavi ve rehabilitasyon programlarının düzenlendiğini ve gerekli aşamalar tamamlanmadan sahalara aceleyle dönülmesinin önlendiğini vurguladı.

Bu gelişmeler, Suudi Arabistan'ın Körfez 27 şampiyonluğunu kazanmasının ardından, üç oyuncunun maçlara ne zaman dönebileceğine dair merakın sürdüğü bir dönemde geldi.

El-Ukaydi'nin ameliyatının başarısı, Al Haci'nin rehabilitasyonunun devam etmesi ve el-Hümami'nin tedavisine başlanması arasında sağlık ekibi, her duruma gereken bakımı sağlamaya özen gösteriyor; dönüş tarihi ise iyileşmenin tamamlanması ve fiziksel hazırlığın geri kazanılmasına bağlı olacak.