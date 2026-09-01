Türk kulübü Konyaspor, bugün salı günü Fransız kulübüyle yaşanan büyük krizin ardından Nantes'tan ayrılan Mısırlı forvet Mustafa Muhammed ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Türk kulübünün açıklamasına göre, sözleşme imza töreni, kulübün futbol şubesinden sorumlu Ali Camgöz'ün de katılımıyla kulübün stadındaki Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Konyaspor'un X platformundaki hesabı, Mustafa Muhammed için bir karşılama videosu paylaştı. Videoda Mısırlı yıldız, eski kulübü Zamalek'in amblemini simgeleyen meşhur ok ve yay hareketiyle sevincini gösteriyor.

Mısırlı forvetin yeni takımında 42 numaralı formayı giymesi planlanıyor. Konyaspor, oyuncuya takımla geçireceği süreçte başarılar diledi.

Mustafa Muhammed, Türkiye Ligi'ne yabancı değil; daha önce 2021 yılında Galatasaray forması giymişti.

Mustafa Muhammed, Türkiye Ligi'nde hemşehrisi Muhammed Salah'a katılıyor; zira Liverpool'un eski yıldızı bu yaz Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Mustafa Muhammed, profesyonel kariyerine Mısır kulübü ed-Dahiliyye ile başladı; ardından Zamalek, Tanta ve Talaea El Gaish formalarını giydi, daha sonra Galatasaray ve Fransız Nantes'ta forma giydi.

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