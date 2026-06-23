OH Leuven’in resmi açıklamasının ardından NAC teknik direktörü Carl Hoefkens’i çevreleyen transfer dedikoduları sona erdi

Belçikalı kulüp Salı günü yaptığı resmi açıklamayla, Timmy Simons’un OH Leuven’in yeni baş antrenörü olduğunu duyurdu. Belçika basınına göre bu pozisyon için en güçlü aday olan Carl Hoefkens ise bu durumda NAC Breda’da kalmaya devam edecek.

Hoefkens daha önce NAC ile Keuken Kampioen Divisie'ye katılacağını açıklamış olsa da, son günlerde teknik direktörün ayrılacağına dair söylentiler yeniden alevlendi. Het Laatste Nieuws'e göre, OH Leuven ile anlaşması neredeyse tamamlanmıştı.

NAC’nin Hoefkens’in kalacağına dair daha önce yaptığı açıklama, küme düşmeyle ilgili tedirginliği yatıştırmak amacıyla yapılmış olabilirdi. Voetbal International’ın haberine göre, bu iddia daha sonra NAC içinden kaynaklar tarafından yalanlandı, ancak Hoefkens transfer konusunda açık görünüyordu.

Simons’un Leuven’in yeni baş antrenörü olarak atanmasıyla, Hoefkens’i çevreleyen transfer dedikoduları her halükarda sona erdi. 49 yaşındaki Belçikalı, KAS Eupen’e transfer olan Felice Mazzù’nun halefi oldu.

Simons’u özellikle PSV’de geçirdiği dönemden tanıyoruz; 2005 ile 2010 yılları arasında bu kulüpte 218 maça çıktı. Simons, 2021’den beri teknik direktör olarak görev yapıyor: daha önce KVC Westerlo, FCV Dender ve Zulte Waregem takımlarını çalıştırmıştı.

“Timmy Simons’un Belçika’daki teknik direktörlük yaklaşımı, onu oyuncu olarak tanıyanlar için oldukça tanıdık geliyor: disiplin, düzen ve yoğunluk,” diyor sportif direktör Gyorgy Csepregi. “Takımları, güçlü bir organizasyon, dominant bir futbol oynama arzusu ve belirgin bir kazanma zihniyetiyle öne çıkıyor. Spor alanındaki hedeflerimizi şekillendirmek için doğru kişi olduğuna eminiz.”

Bu arada Hoefkens, pazartesi günü NAC’ın baş antrenörü olarak yeni sezonun ilk antrenmanına başlayacak. Kulüpte, küme düşmenin ardından yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından onunla devam etme kararı alındı. Hoefkens’in Breda’da hâlâ bir yıllık sözleşmesi bulunuyor.