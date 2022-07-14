Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı belli oldu mu? Yeni sezonda nerede oynayacak?

Siyah-beyazlılarda geçirdiği uzun yılların ardından takıma veda eden oyuncu, gelecek sezon hangi takımda forma giyecek?

Oğuzhan Özyakup, kaptanlık görevi üstlendiği Beşiktaş'tan ardında 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa bırakarak ayrıldı.

Siyah-beyazlılardaki sözleşmesi sona eren oyuncu, kulübün kapısından 2012 yılında girdi ve Oğuzhan Özyakup'un hangi takımın formasını giyeceği merak ediliyor.

29 yaşındaki oyuncu kariyerini nasıl sürdürecek? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Oğuzhan Özyakup nerede oynayacak?

Beşiktaş ile sözleşmesi Temmuz ayında sona eren Oğuzhan Özyakup şu anda serbest oyuncu statüsünde.

29 yaşındaki oyuncunun hangi takımda forma giyeceği şu an için belirsiz. Bazı haberlere göre, deneyimli orta sahanın adı Trabzonspor ve Başakşehir ile anılıyor.

Ancak yakın arkadaşı Olcay Şahan'ın söylemlerine göre, Oğuzhan Özyakup, Türkiye'de forma giymek istemiyor ve yurt dışından 4-5 kulüple görüşüyor.

Beşiktaş'ın eski kaptanının Hollanda'da forma giyebileceği de söyleniyor.

Olcay Şahan ne söyledi?

Tivibu Spor'a konuşan Olcay Şahan şunları söyledi: "Oğuzhan ile sürekli görüşüyorum. Avrupa'da 4-5 kulüp ile görüşüyor, doğru projeyi seçmek ve mutlu olabileceği bir transfer gerçekleştirmek istiyor. Doğru kararı vereceğine inanıyorum."

"Ama anladığım kadarıyla şimdilik Türkiye'de oynamayı düşünmüyor. Türkiye'den büyük camialardan teklif aldı, ben de şahit oldum. Ancak 10 sene Beşiktaş'ta oynadıktan sonra gidip de Türkiye'de başka forma giymek istemiyor çünkü kulüple ayrı bir bağı var. "

"Biraz üzgün, biraz kırgın. Tabii bunlar futbolda olan şeyler. O hiçbir zaman kırgınlığı yüzünden gidip Türkiye'de farklı bir takımın formasını giymek istemedi. Kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldığını biliyorum."

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