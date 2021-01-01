Oğuzhan Özyakup'un sakatlığı ne, sakatlıktan ne zaman dönecek?
Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü Dolmabahçe'de ağırladı.
Sergen Yalçın karşılaşmanın ilk yarısında zorunlu bir değişikliğe gitmek durumunda kaldı.
17. dakikada Oğuzhan Özyakup, Ankaragücü ceza sahasında sakatlanarak kendini yere bıraktı.
Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna Bernard Mensah dahil oldu.
Oğuzhan Özyakup neden sakatlandı?
Sahayı sedye ile terke eden Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'un sağ ayak bileğinden sakatlandığı tespit edildi.
Sağ ayak bileğinden sakatlanan 28 yaşındaki oyuncunun durumu yarın çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.
Bu sezon Oğuzhan Özyakup
Bu sezon Beşiktaş ile Süper Lig'de 18 maça çıkan Oğuzhan Özyakup 3 gol, 1 asist kaydetti.
2020-21 sezonunda toplamda 24 karşılaşmada yer alan Özyakup, 4 gol, 3 asist üretti.
Bu sezon Beşiktaş
Bu sezon şampiyonluk mücadelesinde liderlik koltuğundan vazgeçmeyen Beşiktaş ise 70 puanda.
Siyah-beyazlılar MKE Ankaragücü karşılaşmasını kazanması halinde puanını 73'e yükseltecek.
Fenerbahçe'nin 66, Galatasaray'ın 62, Trabzonspor'un ise 58 puanı var.