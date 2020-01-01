Beşiktaş

Oğuzhan Özyakup'un kiralık sözleşmesi bitti mi? Kalan maçlarda oynayabilecek mi?

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Oguzhan Ozyakup Feyenoord 02012020
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Devre arasında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın kalan maçlarında oynayabilecek mi?

Hollanda Eredivisie'de 2019-20 sezonu, salgın sebebiyle ertelenmesinin ardından iptal edilmişti.

Devre arasında Beşiktaş'tan Feyenoord'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, Hollanda ekibinde sezonun ikinci yarısında yalnızca 4 karşılaşmada forma giyebildi ve bir de gol kaydetti.

Oğuzhan Özyakup'un kiralık sözleşmesi bitti mi? Kalan maçlarda oynayabilecek mi?

27 yaşındaki oyuncunun Feyenoord ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2020'de sona erecek.

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    Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'a geri dönmesi beklenen Oğuzhan Özyakup, ligin ikinci yarısında Feyenoord ile maçlara çıktığı için 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'in kalan 8 haftasında oynayamayacak.

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