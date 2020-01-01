Oğuzhan Özyakup: Yeniden huzura kavuştum

Beşiktaş’ın sezon sonuna kadar Feyenoord’a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, yeni takımıyla 3-0 kazandıkları Emmen maçında ağları sarstı.

’ya döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Oğuzhan, “Annemin doğum günüydü. Yıllar sonra yeniden onun yanındayım. Bunlar çok güzel şeyler. Buraya geldiğim için kendimi çok iyi hissediyorum. Çok rahatladım diyebilirim” dedi.

Yeniden huzura kavuştuğunu ve futbola odaklanacağını söyleyen 27 yaşındaki orta saha, “Artık kafam çok rahat. Huzurluyum. kariyerime golle başlamam güzel oldu. Gol atmasaydım da güzel bir başlangıç olacaktı ama ekstra güzel oldu” ifadelerini kullandı.