Oğuzhan Özyakup, Robin van Persie ile yaşadığı tartışmayı anlattı

Oğuzhan Özyakup, Robin van Persie ile aralarında geçen tartışmayı anlattı ve "O zamanlar daha gençtim. Farklı şekilde davranabilirdim" dedi.

'un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Oğuzhan Özyakup, 2016-17 sezonunda Beşiktaş ile arasında oynanan Ziraat Kupası maçında Robin van Persie ile girdiği tartışmadan ötürü pişman olduğunu söyledi.

Van Persie o maçta gol attıktan sonra sevincini Oğuzhan Özyakup’a bakarak yaşamış, ikili arasında daha sonra gerginlik yaşanmıştı.

Voetbal International’a konuşan Oğuzhan, “ ’deyken Van Persie bana hep iyi davranmıştı. Genç oyunculara yardımcı olmaya hep açık olmuştur. Örnek bir insan ve futbolcuydu” dedi.

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Van Persie ile telefonda görüştüklerini ve aralarındaki sorunu çözdüklerini söyleyen Oğuzhan, “O zamanlar daha gençtim. Farklı şekilde davranabilirdim. Robin bana ‘Unut gitsin’ dedi. Zaten futbol böyle olmalı” diye konuştu.

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Feyenoord altyapısından yetişen Van Persie, kariyerinin büyük bölümünü dışında geçirmiş ancak daha sonra bu kulübe dönerek futbolu burada bırakmıştı.

Feyenoord'da yeniden mutlu olduğunu ifade eden 27 yaşındaki orta saha, önümüzdeki sezon kalıp kalmayacağı hakkındaki soruya, "Şu an bunu düşünmüyorum; çünkü bir yararı yok. Burada ilk önce tekrar mutlu olmalı, eğlenmeli, huzurlu olmalı ve oynadığım futboldan zevk almalıyım. Para benim için önemli değil. Her zaman iyi kontratlarım oldu. Önemli olan ne hissettiğim" cevabını verdi.

Beşiktaş'ta yaşadığı sıkıntıların Feyenoord'da olmadığını belirten Oğuzhan, "Burada antrenmanlar güzel geçiyor, yalnızca önümüzdeki maçı düşünüyoruz. Antrenörün kovulması, başkanın istifa etmesi gibi sıkıntılar yok. Son yıllarda bunları çok fazla deneyimledim ve yoruldum. Nihayet yeniden futbolla ilgiliyim" ifadelerini kullandı.