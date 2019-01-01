Oğuzhan Özyakup milli takım kadrosundan çıkarıldı

Oğuzhan Özyakup sakatlığı nedeniyle Milli Takım'ın Andorra ve Moldova ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

EURO 2020 Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da Oğuzhan Özyakup kadrodan çıkarıldı.

Beşiktaş'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Oğuzhan Özyakup'un sol arka üst adale grubunda ağrı hissettiği belirtilirken, "Yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda, oyuncumuzun sol arka üst adale grubunda (Hamstring) 1. derece zorlanma olduğu tespit edilmiş, milli takım sağlık heyeti ile durum değerlendirmesi yapılarak oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmasına ve sürdürülmesine karar verilmiştir." denildi.

Milli Takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

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Defanslar: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Çetin, Umut Meraş

Orta sahalar: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç.

Forvetler: Cenk Tosun, Enes Ünal, Güven Yalçın, Kenan Karaman.