Oğuzhan Özyakup, eski Ajaxlı ismin kızıyla birlikte

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, Ajax'ın eski futbolcusunun kızıyla ilişki yaşıyor.

Uzun yıllardır Beşiktaş'ta forma giyen Oğuzhan Özyakup, son yıllarda beklentilerin uzağında bir performans ortaya koysa da 2021-22 sezonunun son haftalarında bir çıkış yakalamayı başardı.

Ayrıca 29 yaşındaki oyuncu, son dönemlerde yeni bir ilişkiye yelken açtı. Oğuzhan Özyakup, Ajaxlı eski futbolcunun kızıyla ilişki yaşıyor.

Haberin detayları

Beşiktaşlı futbolcu, Instagram hesabından paylaştığı hikayeyle Skyler Witschge ile ilişki yaşadığını duyurdu.

Skyler, bir dönem Ajax'ta, Barcelona'da ve Hollanda Millî Takımı'nda boy gösteren Richard Witschge'nin kızı.

Hollandalı model Skyler Witschge, geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş maçını izlemeye geldiğini Instagram hesabından paylaşmıştı.

Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş kariyeri

2012 yılında Beşiktaş'a gelen Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı formayı şu ana dek tüm kulvarlarda 309 maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda 35 gol kaydetti.

Millî oyuncu, 2019-20 sezonunun devre arasında Eredevise ekibi Feyenoord'a kiralanmıştı. Özyakup, burada dört maçta forma giydi ve bir gol attı.

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