Suudi Arabistan Milli Takımı yöneticisi Fahd el-Müferric, "Körfez 27" turnuvasına hazırlık kampından Musab el-Cüveyr'in kadro dışı bırakılmasının nedenlerine ilişkin tartışmaya son noktayı koydu ve kararın son saatlerde iddia edildiği gibi bir yemek olayı nedeniyle alınmadığını, aksine oyuncunun ilk seferde uyarılmasına rağmen tekrarlanan bir disiplin ihlali sonucu geldiğini açıkladı.

El-Cüveyr'in kadro dışı bırakılması, özellikle milli takım yönetiminin kararın ihlalin niteliğini açıklamadan disiplin gerekçesiyle alındığını duyurmasının ardından geniş çaplı bir tartışmaya yol açmış, bu durum sosyal medya platformlarında bir yemek anlaşmazlığından söz edilmesi de dahil olmak üzere pek çok rivayet ve tahminin önünü açmıştı.

El-Müferric, basın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda teknik ve idari heyetin, el-Cüveyr'i kadro dışı bırakma kararını geçici bir ihlal nedeniyle almadığını belirterek, oyuncunun kampın iç yönetmeliğini ihlal ettiğini, ilk olayın ardından uyarıldığını, ancak ihlalin bir kez daha tekrarlanmasıyla yürürlükteki kurallara göre cezanın uygulandığını vurguladı.

El-Müferric yemek söylentisini yalanladı

El-Müferric şunları söyledi: "Musab el-Cüveyr, geleceği parlak yeteneklerden biri, ancak bizim bir yönetmeliğimiz ve kurallarımız var; oyuncu ihlalde bulundu ve cezalandırıldı." El-Müferric, ihlalin ayrıntılarının milli takımın iç meselelerine girdiğini ve kamp içindeki çalışmanın mahremiyetini korumak adına tam olarak açıklanamayacağını belirtti.

El-Müferric, el-Cüveyr'in bir yemek talebi ya da içeri sokması nedeniyle kadro dışı bırakıldığına dair yayılan rivayete ilişkin ise bu hikayenin doğru olmadığının altını çizerek, meselenin sadece bir yemekten çok daha büyük olduğunu ve böyle bir olayın bir oyuncuyu milli takımdan çıkarmanın tek başına gerekçesi olamayacağını vurguladı.

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Suudi Arabistan Milli Takımı'nın icra direktörü şunları ekledi: "Bir oyuncuyu bir yemek yüzünden kadro dışı bırakmak mantıklı değil, bu doğru değil." Bu sözler, el-Kadisiye oyuncusunun kamptan çıkarıldığının duyurulmasının ardından yayılan söylentiye doğrudan bir yanıt niteliğindeydi.

El-Müferric, el-Cüveyr'in işlediği ihlalin, teknik ve idari heyetten aldığı uyarıya rağmen tekrarlandığını, bunun da özellikle kampın başından itibaren yönetmelik ve kuralların tüm oyunculara anlatılmasının ardından durumun sürdürülmesini kabul edilemez kıldığını vurguladı.

El-Cüveyr önemli, ama kurallar herkesin üstünde

El-Müferric, el-Cüveyr'in teknik değerinin tartışma konusu olmadığını ve oyuncunun milli takım için önemli unsurlardan biri sayıldığını, ancak bunun kamptaki tüm bireylere ayrım gözetmeksizin uygulanan kurallardan muaf tutulacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

Şöyle konuştu: "Musab önemli, ama bizim bir düzenimiz var; bunu görmezden geldiğim an kamp bir kaosa döner." El-Müferric, teknik ve idari heyetin, önceki uyarıya rağmen ihlalin tekrarlanmasının ardından yönetmeliği uygulamak zorunda kaldıklarını açıkladı.

El-Müferric, milli takım yönetiminin yönetmelik ve disiplin kurallarını kampın ilk gününden itibaren tüm oyunculara sunduğunu ve içerdiği kuralları açıkladığını, dolayısıyla her oyuncunun milli takımla birlikte bulunduğu süre boyunca kendisinden ne beklendiğini bildiğini ifade etti.

Şunu açıkladı: "Yönetmelik ve kuralları oyunculara sunduk, el-Cüveyr'in ihlali tekrarlandı ve düzeni korumak adına onu uzaklaştırdık." El-Müferric, kararın amacının oyuncuyu hedef almak olmadığını, aksine Körfez turnuvası mücadelelerine çıkmadan önce kamp içindeki disiplin halini korumak olduğunu vurguladı.

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