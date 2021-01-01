Oğulcan Çağlayan kararı açıklandı | 6 maçlık ceza iptal!

Tahkim Kurulu, UÇK'nın Oğulcan Çağlayan'a verdiği 6 maçlık cezayı 3 maça indirdi.

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından verilen 6 maç men cezasında indirime gitti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Davalı futbolcuya verilen 6 resmi müsabakadan men cezasının, 3 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir." denildi.

UÇK, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası uygulamıştı. Bu karar özellikle ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bir gerginlik oluşmasına neden olmuştu.

Bu sezon 12 lig maçına çıkan ve üç gol atan Oğulcan Çağlayan, takımının Kasımpaşa, Alanyaspor ve BB Erzurumspor maçlarında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konu hakkında ne demişti?

"Yıllardır belli takımların, bilhassa bir takımın bu kuralları hep, önem vermeden diyelim... Kısacası transfer yaparken futbolcu ayartmanın bedeli vardır. Tahkim Kuruluna sesleniyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konuda gözümüz üstünüzde. Nasıl bir karar vereceksiniz? Bunu hafifletecek bir karar mı vereceksiniz, bu hafta konuyu ele mi alacaksınız yoksa haftaya bırakıp oyuncu oynasın sonra bakarız mı olacak? Bilmiyorum ne karar vereceksiniz ama son dönemde aldığınız kararlar olumsuz anlamda herkesin ilgisini çekmektedir. Ama bu futbolda bir suçtur, bunun üstüne gidilmesi gerekmektedir. "

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz konu hakkında ne demişti?

"Sayın Ali Koç’un açıklaması, ‘Bu kulüp bunu hep yapıyor, devamlı yapıyor. Ceza verilsin’ şeklinde… ‘Gözüm üzerinizde ey tahkim’ diyor. Bir… Biz ayartan kulüp değiliz! Burada UÇK açısından konuşuyorum. 6 maç disiplin cezası vermişler. Böyle bir şey olamaz. UÇK’nın disiplin cezası vermeye yetkisi yok. Karar batıl bir hüküm. Hukukta asıl olan ilk incelemede usul incelenir. Usulde hata yapılmıştır. Futbolcunun iyi niyeti göz ardı edilmiştir. Çıkan 1.2 milyon ceza muazzam bir rakamdır. Bunu ne insan vicdanı ne adalet ne AİHM kabul etmez. Biz normal yargı yoluna, tahkime başvuracağız. Tahkim onay verirse, futbolcunun hoşnut olmadığı bir durum ortaya çıkarsa mahkemeye başvuracağız ve bununla sonuna kadar uğraşacağız. Öyle laflar dolanıyor ki, bu UÇK kararından sonra futbolcunun 6 maçlık cezası başlar deniyor. UÇK böyle bir ceza veremez ki! UÇK’nın uhdesinde değil. Veremez! Biz öyle biliyoruz. Verebiliyorsalar da tahkimden bunu düzeltmelerini istiyoruz."