Öğrenci ile öğretmenin çatışması… 9 yıl önce De La Fuente ile Scaloni’yi bir araya getiren turnuvanın öyküsü

Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nın final maçı, İspanya ve Arjantin milli takımları arasında oynanacak; ancak bu, iki takımın teknik direktörleri Luis de la Fuente ve Lionel Scaloni’nin ilk karşılaşması olmayacak.

İspanya milli takımı, yarın Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Dünya Kupası finalinde Arjantin milli takımıyla karşı karşıya gelecek.

Maçtan 48 saat önce, Fransız "Radio Monte Carlo" radyosu, Scaloni ve De la Fuente'nin Dünya Kupası finalinden 9 yıl önce, henüz bugünkü konumlarına ulaşmamışken gerçekleşen bir buluşmanın ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Bu buluşma, 9 yıl önce, 2017'de Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) tarafından düzenlenen bir antrenman kampında gerçekleşti. De la Fuente, İspanya 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yürütmenin yanı sıra bu kampta da ders veriyordu; Scaloni ise onun öğrencilerinden biriydi.

O dönemde Scaloni, 2016-2017 sezonunda Sevilla kulübünde yardımcı antrenör olarak göreve başladıktan sonra, Arjantin Milli Takımı’nda aynı göreve geçerek antrenörlük kariyerine adım atmıştı.

Arjantin Milli Takımı’nın şu anki teknik direktörü, futbol kariyerinin büyük bir bölümünü İspanya’da geçirmiş olması nedeniyle, o dönemde İspanya Futbol Federasyonu’ndan bu lisansı almıştı.

İki teknik direktör de yakın zamanda bu karşılaşmanın anılarını yad etti. Yarı finalde İngiltere’yi 2-1 mağlup ettikten sonra Scaloni şöyle konuştu: “O (De la Fuente), eğitim kursu sırasında benim hocam olmasının yanı sıra, onunla özel bir bağım da vardı.”

De la Fuente ise şöyle konuştu: “Lionel (Scaloni) çok çalışkan bir öğrenciydi; büyük bir motivasyona ve yoğun bir ilgiye sahipti. Kendini geliştirmek ve ilerlemek için büyük bir istek duyan bir ruha sahipti. Onun öğretmeni olmak benim için büyük bir onurdu.”

Scaloni, Arjantin milli takımını Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda şampiyonluğa taşımıştı. De la Fuente ise “La Albiceleste”yi “Euro 2024” Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaştırdıktan sonra, ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmayı hayal ediyor.