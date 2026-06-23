Oğlunun davası yüzünden… Mido beyin felci mi geçirdi?

Mısır milli takımının eski yıldızı Ahmed Hossam "Mido", oğlunun karşı karşıya olduğu davada temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından sağlık sorunları yaşadı.

Mido, bu sağlık sorunu nedeniyle dün Mısır'ın "El Nahar" uydu kanalında yayınlanan programına çıkamadı.

Birçok Mısırlı medya kuruluşu, Mido’nun oğlunun durumundan etkilendiği için beyin kanaması geçirdiğini bildirdi.

Ancak Mido’nun kardeşi Tamer Wasfi, eski Zamalek forvetinin beyin felci geçirmediğini açıkladı.

Mido'nun kardeşi, Mısırlı gazeteci Ahmed Celal'e yaptığı açıklamada, "Mido'nun tansiyonu çok yükseldi ve solunum sıkıntısı yaşadı" dedi.

"Mido, bir hastanede gözlem altında tutuldu ve bugün öğleden sonra taburcu edildi" diye devam etti.

Mido şu anda herhangi bir takımın teknik direktörlüğünü yapmıyor ve medya mensubu Ahmed Shubair ile birlikte televizyon programını sunmaya odaklanıyor.

En son Aralık 2022 ile Şubat 2023 arasında İsmaili takımının teknik direktörlüğünü yapan Mido, daha önce de Zamalek, Wadi Degla ve Suudi Arabistan'ın Al-Wehda kulüpleri başta olmak üzere birçok kulübü çalıştırmıştı.