Oğlunu Brezilyalı bir sihirbaza benzetti: Yamal'ın babası, oğluyla ilgili yaygın bir hatayı düzeltti ve Real'e meydan okudu

Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın babası Munir Nasraoui, oğlunun cumartesi günü Alaves karşısında oynadığı ve 6-1'lik ezici bir Katalan galibiyetiyle sona eren maçla eş zamanlı olarak sosyal medya platformları üzerinden yaptığı canlı yayınlarla yeniden gündeme geldi.

Yamal, Camp Nou sahasında Alaves karşısında attığı iki golle bir kez daha parladı. Babası ise bu performansı takip ederek tepki verdi ve sosyal medya platformları üzerinden binlerce kişinin önünde düşüncelerini ve yorumlarını paylaştı.

Yayın sırasında ortaya koyduğu en dikkat çekici detaylardan biri ise herkesin bilmediği ve çokça konuşulmasına yol açan, oğlunun ismiyle ilgili bir ayrıntıydı.

Ayrıca oku: Mourinho'nun açığı ve Parisli sinyali: Real Madrid'in kapısı Hakimi'ye kapanmayacak

, okdiario sitesinin yayımladığına göre Munir, insanların oğlunun ismi konusunda yanıldığını ciddiyetle vurguladı ve Lamine'in soyadlarının Afrika, özellikle de Fas kökenlerine dayanmasından gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi: "Lamine Yamal onun adı. Soyadlarına gelince, onlar Nasraoui ve Ebana; bilesiniz diye söylüyorum."

Yani Lamine Yamal da pek çok kişi gibi birleşik bir isim taşıyor; ancak birçok kişi artık ona yalnızca Lamine diye hitap ediyor. Soyadları Afrika kıtası içinde iki farklı kökene dayanıyor; bir yandan Nasraoui soyadı, Faslı olan babasından geliyor, Ebana soyadı ise Ekvator Ginesi kökenli olan annesine dayanıyor.

Buna rağmen oyuncu, Barcelona'da doğup tüm hayatını orada geçirdikten sonra köklerinden vazgeçerek futbolda İspanya'yı temsil etmeye karar verdi. Bu, Fas Milli Takımı'yla anlaşmazlıklara yol açan bir tercih oldu; zira Fas, onu İspanya Milli Takımı'ndan uzaklaştırarak kendi forması altında oynatmaya çalışmıştı.

Ayrıca oku: Video: Rezil bir hareket: Newcastle ve Al Ahly'nin eski yıldızına utanç verici kırmızı kart

Barcelona ile Alaves maçının ardından Lamine Yamal'ın babası da oğlunun performansını büyük bir coşkuyla kutladı ve şöyle konuştu: "Ne pas ama! Saf bir büyü, ne eksik ne fazla! Siz hatırlamazsınız ama bana Djalminha'yı hatırlatıyor. İyiydi, ama Brezilya Milli Takımı'yla oynamıyordu, burada kalıyordu."

Son olarak Real Madrid ve Atletico Madrid'e puan durumunun zirvesiyle ilgili bir mesaj verdi ve şunları söyledi: "Bugün kazanacağız. Lamine Yamal sahada olduğu sürece asla zirveye çıkamayacaksınız. Haydi!"

Djalminha, geçen yüzyılın doksanlı yıllarının ve milenyumun başının en önde gelen Brezilyalı oyun kurucularından biriydi; teknik becerileri, kendine özgü dokunuşları ve yaratıcı paslarıyla ün kazanmıştı.

Brezilya Milli Takımı'yla nadiren oynayan Djalminha, 1997 yılında katıldığı İspanyol kulübü Deportivo La Coruna'nın formasıyla parladı ve 2004 yılına kadar takımda kariyerini sürdürdü.

Ayrıca oku: Mourinho 15 yıl sonra Racing sahasına dönüyor: Barcelona bayrağı dışında her şey değişti!