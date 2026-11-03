Salı akşamı Münih ekibinin deplasmanda 2-0 kazandığı maçta 54. dakikada attığı golü önce takım arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Karl, ardından kendisini eleştirenlere de karşılık verdi. Bayern'in hücumdaki genç yeteneği, iki elini kulaklarına götürerek "Bla-Bla" hareketi yaptı. Mesajı açıktı: Söyledikleriniz umurumda değil.

Karl bu hareketle, aralarında Bayern Münih'in onursal başkanı ve kulübün önde gelen ismi Uli Hoeneß'in de bulunduğu kişileri kastetmiş olabilir. Ne de olsa 18 yaşındaki oyuncu hakkındaki son tartışmaların başlamasında Hoeneß'in de payı vardı. Kısa süre önce Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda Karl için şöyle demişti: "Onunla ciddi bir konuşma yapmaya karar verdim." Hoeneß'e göre Karl "henüz süperstar olmaktan çok uzak. Genç oyuncuların alçakgönüllülüğe ihtiyacı var. Olise ile kıyaslanmak ona belli ki iyi gelmiyor, aralarında hâlâ dağlar kadar fark var. [...] Genç oyuncuların baskıya da ihtiyacı var. Örneğin Lennart Karl'a sürekli kol kanat gerilmesinin iyi gelip gelmediğini bilmiyorum."

Ayrıca Bild gazetesi kısa süre önce, kulüp içinde Karl'ın, tabloid gazetenin ifadesiyle "gösterişli yaşam tarzından" rahatsız olan tek kişinin Hoeneß olmadığını yazmıştı. Son haftalarda, genç yaşı göz önüne alındığında son derece normal sayılabilecek kısa bir performans düşüşü yaşarken, Almanya Milli Takımı formasını dört kez giyen oyuncuya ilişkin medyadaki tartışmalar da hız kazandı.

Michael Ballack, Bayern Münih'in Lennart Karl'a yaklaşımı hakkında ne söyledi?

Danışmanı Michael Ballack ise geçen hafta sonu Borussia Dortmund ile oynanan kritik maç öncesinde Karl'ı savundu. Ancak bu çıkışı, oyuncusu hakkındaki haberlerin gündemden düşmemesine de yol açtı. Ballack, DAZN yayınında "Uli Hoeneß'in onun kamuoyundaki imajını eleştirmesi meşru. Ama bu şekilde Lennart'ı kamuoyu önünde hedef hâline getirdiği de açık" diyerek Bayern yönetimini Karl'a yaklaşımı nedeniyle eleştirdi ve kulübün sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl'i de hedef aldı. Ballack sözlerini şöyle sürdürdü: "Lennart'ın performansı yeniden belirgin biçimde yükselişe geçmişken Eberl'in şimdi ona, hatalarla da süslediği bir performans düşüşü atfetmesi zamanlama açısından anlaşılmaz; içeriği de en azından sorgulanmalı."

Gelecek maçlar M05 Bundesliga 09:30 FCB

BVB maçının ardından Eberl'e Ballack'ın sözleri soruldu. 50 yaşındaki Ballack'ın iki farklı rol üstlenmesinden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi: "Bunu DAZN yorumcusu olarak mı, yoksa oyuncunun danışmanı olarak mı söyledi, bilmiyorum" diye iğneleyici bir yanıt veren Eberl, Sky yayınında şunları söyledi: "Açıkçası medya üzerinden bir tartışma yürütülmesini doğru bulmuyorum." Karl'ın sportif durumuyla ilgili ise şöyle konuştu: "Gelişiminde zaman zaman bir düşüş olabileceğini biliyorduk. Söylediğimiz de bundan başka bir şey değildi. Şimdi yeniden yükselişe geçtiğini ve doğru yolda olduğunu görüyoruz. Bu genç insanın bütün bunları bir kenara bırakabilmesi beni etkiliyor. Bayern Münih adına söylediğim buydu."

Turnuvanın başlamasından kısa süre önce uyluğundaki kas demetinde yırtık yaşadığı için Dünya Kupası'nı kaçıran Karl, sezona da alışmakta zorlanmıştı. Ancak hücuma dönük orta saha oyuncusunun performansı son maçlarda yeniden belirgin biçimde yükseldi. Atletico karşısında attığı önemli gol ise şimdilik bunun zirvesi oldu.

Mats Hummels, Lennart Karl'ın gol sevincinden neden rahatsız?

68. dakikada oyundan alınan Karl'ın gol sevinci hakkında maçın ardından konuşan dünya şampiyonu Mats Hummels, bu hareketten epey rahatsız olduğunu vurguladı. Prime Video yayınında yorumculuk yapan Hummels, "Artık bunu çok sık görüyoruz" dedi ve tepkisini şöyle açıkladı: "Eleştiri futbolun bir parçası. Zaten bu kadar çok insan futbol hakkında konuştuğu için bu kadar çok para kazanıyorsun."

Getty Images

Eski Almanya Milli Takımı oyuncusu, Karl'ın bu tür gol sevinçleriyle genç oyunculara kötü örnek olmasından da rahatsız. Hummels, "Oğlum sekiz yaşında ve artık onun takımlarının maçlarında çocukların bu gol sevincini yaptığını görüyorum. Çünkü bu hareket artık çok sık yapılıyor" dedi. "Oğlumun bu gol sevincini yapmasına izin vermiyorum. Ama bunun dışında Lennart Karl ve Bayern Münih'ten müthiş bir yanıt."

Bayern'in sakatlığını atlatan kaptanı Manuel Neuer ise net konuştu: "Burada tartışılacak ya da gündeme getirilecek bir şey yok." Neuer, takım arkadaşlarının Karl'ın etrafında toplanarak golü kutlamasının da özel bir nedeni olmadığını belirtti: "Lenny takımın çok önemli bir parçası. Bu grubun içinde ve bu yüzden onunla birlikte seviniyoruz. Her zaman iyi oynamasını ve harika performanslar sergilemesini diliyoruz. Bugün bunu bir kez daha gösterdi."

74. dakikada attığı golle Almanya şampiyonu adına skoru 2-0'a getiren Konrad Laimer de Karl'ın gol sevinci hakkında Prime Video yayınında şöyle konuştu: "Genç oyuncu adına sevindim. Sakin kalıyor, çok çalışıyor. Bugün emeğinin karşılığını aldı; attığı gol de çalışarak kazanılmış bir goldü. Geri gelip topu kazanıyor ve sonra bir şekilde ağlara gönderiyor." Avusturyalı oyuncu, Karl'ın genç olduğunu ve "daha öğrenecekleri, atacağı adımlar olduğunu" belirterek, "Çok iyi bir yolda. Önünde büyük bir kariyer var" dedi.