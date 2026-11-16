Bournemouth forveti Eli Junior Kroupi, Türkiye karşısında Fransa formasıyla ilk golünü atmanın kendisinde büyük bir heyecan yarattığını söyledi. Oyuna sonradan giren Kroupi’nin golü, Zinedine Zidane’ın ekibini UEFA Uluslar Ligi’nde çeyrek finale taşıyan kritik 2-1’lik galibiyeti perçinledi.

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Kroupi, Bordeaux'da çeyrek final biletini getirdi

Fransa, Bordeaux'da Türkiye'yi zorlu geçen maçta 2-1 yenerek UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Zinedine Zidane'ın ekibi, Emirhan Topcu'nun erken dakikalarda kendi kalesine attığı gol ve oyuna sonradan giren Eli Junior Kroupi'nin ikinci yarıdaki belirleyici golüyle hafta içinde İtalya karşısında aldığı yenilginin ardından toparlandı. Bu galibiyetle Fransa, A1 Grubu'nu lider tamamladı.

Sakatlığı geride bırakıp hayallerinin peşinden gidiyor

Maçın ardından konuşan Bournemouth'un 20 yaşındaki forveti Kroupi, A millî takım formasıyla çıktığı henüz ikinci maçta ilk golünü atmanın kendisi için taşıdığı duygusal anlamı anlattı.

“Bunun için her gün çalışıyoruz. Takımın üç puanla ayrılmasına yardımcı olmak gerçekten inanılmaz,” dedi Kroupi, TF1'e.

“Böyle oyuncularla aynı takımda kötü oynamanız mümkün değil. Takıma ve teknik direktöre teşekkür ediyorum.”

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İlk şüphe yerini büyük sevince bıraktı

Kroupi, yardımcı hakemin bayrağını görünce unutulmaz anının yarıda kaldığını düşündüğünü, ancak VAR incelemesinin ardından hakemin golü geçerli saydığını söyledi.

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“Gol mü? İlk başta ofsaytta olduğumu düşündüm ama hakem golü geçerli saydığında inanılmaz bir andı,” diye anlattı Kroupi.

“Çok duygusaldı; sakatlığımı düşündüm. Şimdi bunu geride bırakıp önüme bakıyorum. Gelecek kadro seçimleri için odaklanmaya devam edeceğim.”

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Gözler eleme turlarında

Türkiye altı yenilgiyle grubu son sırada tamamlarken Fransa, mart ayındaki çeyrek finallere odaklanıyor. Kroupi'nin oyuna sonradan girip sergilediği etkili bitiricilik, yeni teknik direktörünün yönetiminde ivme kazanmaya devam eden Fransa'da Zidane'a güçlü bir hücum seçeneği sunuyor.