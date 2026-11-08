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Arsenal’ın Premier Lig’de Hull City karşısında zorlanarak da olsa hak ettiği galibiyeti aldığı maçta, Kai Havertz’in karıştığı tartışmalı bir pozisyon maçın ardından hararetli tartışmalara yol açtı. Kurallara göre, ofsaytta olmasına rağmen Alman millî oyuncu lehine penaltı verilmesi gerekiyordu.

Ne olmuştu? İlk yarının bitimine kısa süre kala savunma arasına atılan kusursuz bir pasla buluşmak üzere olan Havertz, Hull savunmacısı Nobel Mendy’nin formasından çekmesiyle yere düştü. Hakem Farai Hallam, VAR hakemi Michael Oliver’ın isteği üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izledi. Forvetin ofsaytta olduğu gerekçesiyle faul kararı vermedi ve konuk takıma serbest vuruş verdi.

Hallam, kararını stadyum mikrofonlarından açıklarken Havertz’in penaltıyı hak ettiğini, ancak söz konusu ofsayt pozisyonu nedeniyle penaltı vermediğini söyledi. Bu karar, uzun yıllar Gunners forması giyen Martin Keown’ı çileden çıkardı. talkSPORT’a konuşan Keown, "Hakemden VAR monitörüne gitmesi hiç istenmemeliydi, öyle değil mi? Havertz’in ofsaytta olup olmadığını zaten belirlemiş olmaları gerekirdi. Bu saçmalık. (...) Hakemden pozisyona bakmasını istemeden önce tüm bunları VAR odasında çözmeleri gerekmez miydi? Bu saçmalık. Gerçekte ne olduğunu gerçekten öğrenmek isterim" dedi.

Ancak ne Keown’ın ne de Hallam ve Oliver’ın da aralarında bulunduğu hakem ekibinin bildiği anlaşılan şey şuydu: Kurallara göre Havertz lehine gerçekten penaltı verilmesi gerekiyordu. Çünkü kural, bu durumda ofsayt pozisyonunun hiçbir rol oynamadığını söylüyor.

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Pek bilinmeyen kural: Kai Havertz neden penaltı kazanmalıydı?

Kural uzmanı Dale Johnson, BBC’ye yaptığı açıklamada, "Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, ancak ofsayt ihlali yaptığında aktif hâle gelir. Kai Havertz’in topa oynamaya çalışmış ya da bir rakibiyle top için mücadele etmiş olması gerekirdi. Aksi takdirde Nobel Mendy’nin formasını çekmesi önceliklidir. Faul, olası bir ofsayt ihlalinden önce gelir" dedi.

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Basitçe söylemek gerekirse, faul yapılan oyuncu oyuna aktif olarak müdahale etmemişse faul kararı ofsaytın önüne geçer. Mendy pasın hemen ardından Havertz’i yere düşürdüğü için Havertz oyuna aktif olarak müdahale etmedi. Johnson, ne demek istediğini daha iyi anlatmak için iki sezon önce Newcastle United ile AFC Bournemouth arasında oynanan başka bir maçtaki pozisyonu örnek gösterdi. O maçta Newcastle savunmacısı Fabian Schär, ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta yapılan ortanın ardından ofsayt pozisyonundaydı. Ancak oyuna aktif olarak müdahale etmeden ceza sahası içinde yere düşürüldü. VAR incelemesinin ardından İsviçreli oyuncu lehine haklı olarak penaltı kararı verildi.

Arsenal açısından tartışmalı pozisyonun sonuçta pek önemi kalmadı. Martin Ödegaard 72. dakikada galibiyeti getiren golü atarken lider Arsenal, takipçisi Manchester City ile arasındaki puan farkını altıya çıkardı. Fabian Hürzeler’in çalıştırdığı sürpriz takım Brighton & Hove Albion, pazar günü Brentford’u (saat 15.00) yenerse Arsenal ile arasındaki farkı beş puana indirip Manchester City’yi geçebilir. Manchester City, cumartesi günü ligin alt sıralarındaki Nottingham Forest karşısında üst üste üçüncü lig yenilgisini aldı.

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O da kuralı bilmiyordu: Arteta, Havertz pozisyonuna nasıl tepki verdi?

Bu nedenle Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oldukça rahattı. Havertz’le ilgili tartışma sorulduğunda İspanyol teknik adam gülümseyerek, "Bilmiyorum, pozisyonu tekrar izlemedim. Size yalan söylemek zorunda kalmamak için bunu bilerek yapmadım" dedi.

Bununla birlikte Arteta da kuralı bilmiyordu: "Şaşırdım. Çünkü hakemi monitöre gönderdiklerinde kulübedekiler, formadan çektiği için bunun net bir penaltı olduğunu söylediler. Şimdi ise Kai başlangıç pozisyonunda ofsaytta olduğu için penaltı vermemeye karar verdiklerini duydum. Dolayısıyla bunun nasıl yorumlanacağını bilmiyorum. Eminim bunu açıklığa kavuşturacaklardır." Ancak FA veya hakem kuruluşu PGMOL, pozisyonla ilgili henüz resmî bir açıklama yapmadı.

Getty Images

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Kai Havertz, olumsuz istatistikte açık ara zirvede

Tüm bunlardan bağımsız olarak Havertz’in kötü bir alışkanlığı giderek belirginleşiyor. Eski Leverkusenli oyuncu bu sezon 15. kez ofsayta düştü. Premier Lig’de başka hiçbir oyuncu bu sayıya yaklaşamadı. Bu olumsuz sıralamada ikinci sırada, sekiz kez ofsayt düdüğüyle durdurulan Dominic Calvert-Lewin yer alıyor.

Buna rağmen bu sezon şimdiye kadar sakatlık yaşamayan Havertz, Arteta’nın tartışmasız ilk 11 oyuncularından biri. 15 maçta dört gol ve bir asistlik katkı verdi. Millî takımdaki statüsü de değişmedi. Jürgen Klopp, forvet pozisyonunda onu ilk seçenek olarak görüyor. Gelecek millî takım kampı için Havertz’in yanı sıra golcüler Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) ve millî takıma geri dönen Niclas Füllkrug (Werder Bremen) da kadroya çağrıldı.