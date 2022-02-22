İtalya Futbol Federasyonu, Roma'nın Serie A'da Verona'yla 2-2 berabere kaldığı maçta oyundan atılan Jose Mourinho'ya iki maç ceza verdi.

Duraklama dakikalarında hakemle hararetli bir tartışma yaşayan tecrübeli teknik adam, topu havaya dikip kırmızı kart gördükten sonra sahayı terketmişti.

Yardımcıları tarafından güçlükle sakinleştirilen Mourinho, iddialara göre maçın hakemini Juventus'un 'tetikçisi' olmakla suçladı.

Neler yaşandı?

La Stampa'nın haberine göre, Mourinho hakem Luca Pairetto'ya bağırarak şunları söyledi:

"Seni bu maça kasıtlı gönderdiler, seni Juventus gönderdi..."

Serie A'da 92 maç yöneten Pairetto, Eylül ayında FIFA kokartı takmıştı. Pairetto'nun sekiz yıl boyunca Juventus'ta çalışan bir kardeşi var.

Mourinho'nun sicili kabarıyor

Uzun aradan sonra 2021/22 sezonunda Serie A'ya dönen Mourinho'nun hakemlerle yıldızı bir türlü barışmıyor.

Inter'den ayrıldıktan sonra sırasıyla Real Madrid, Chelsea, Manchester United ve Tottenham'ı çalıştıran Mourinho, son iki durağında olduğu gibi Roma'da da istediği başarıyı yakalayamadı.

Bu sezon Napoli maçında da oyundan atılan Mourinho, sezon öncesinde Real Betis'le oynana hazırlık karşılaşmasında hakemin üzerine yürümüş ve saha dışına gönderilmişti.

Mourinho iki maçlık cezasını Serie A'daki Spezia ve Atalanta mücadelelerinde çekecek. Ligde sekizinci sırada yer alan Roma, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılabilmek için mücadele veriyor.

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