Brezilyalı efsane Ronaldo, yaklaşık 30 yıl önce Barcelona'dan Inter'e olay yaratan transferinin perde arkasını sonunda anlattı. Efsane golcü, kariyerinin zirvesindeyken İtalyan devinin sunduğu büyük mali teklifi geri çeviremediğini söyledi.

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Camp Nou'dan ayrılığının ardındaki büyük mali teklif

Gary Neville ve Jamie Carragher ile Stick to Football podcast'ine katılan Ronaldo, 1997'de Serie A'ya transferini anlattı. PSV'den Barcelona'ya gittikten sonra İspanya'da geçirdiği tek sezonda La Liga ve Kupa Galipleri Kupası'nda düzenli olarak gol attı.

Bu performansı üzerine Inter, serbest kalma bedelini ödedi ve yıllık ücretini dört katına çıkardı. Katalonya'da başarılı olmasına rağmen İtalyan kulübünün mali teklifi kararında belirleyici oldu.

Ronaldo, Inter'e transferini ve Ballon d'Or hayal kırıklığını anlattı

Ronaldo, ücretindeki büyük artışın kararını kolaylaştırdığını söyledi. “Barça beni 20 milyona aldı ve bunun iyi bir kısmı bana kaldı. Orada yılda iki milyon kazanıyordum, Inter ise sekiz milyon teklif etti. Ben de gitmeye karar verdim” dedi.

1996 Ballon d'Or oylamasında savunma oyuncusu Matthias Sammer'in ardından ikinci olmasının yarattığı hayal kırıklığını hâlâ taşıdığını da kabul etti. “Ödülü savunma oyuncusu Sammer'e kaybettim. Öfkeliydim çünkü Barcelona'da harika oynamış ve çok gol atmıştım” dedi. Ronaldo, Milano'daki ilk sezonunda 1997 Ballon d'Or ödülünü kazanarak bu hayal kırıklığını telafi etti. Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra 2002'de ödülü bir kez daha aldı.

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Fenomen Ronaldo, ardından kendi dönemindeki oyunun fiziksel sertliğini, günümüz forvetlerine sağlanan korumayla karşılaştırdı. Gülerek, “Bugünün forvetlerinin hayatı bizimkinden daha kolay. Ben de aynı şekilde korunmak isterdim. Çok çektik. Bizim neslimiz sert oyuncularla doluydu ve kimse bizi korumuyordu” dedi.

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Brezilya'nın Dünya Kupası şansına sert değerlendirme

Milli takım futboluna değinen Ronaldo, Brezilya Milli Takımı hakkında karamsar bir değerlendirme yaptı. Rakipleri Arjantin'in, Brezilya'da eksik olan mücadele ruhunu sergilemesini izlemenin yurttaşları için “acı verici” olduğunu kabul etti.

Ronaldo, Brezilya'nın bir zamanlar doğal yeteneğine dayanan özgüvenini kaybettiğini düşünüyor: “Bence Avrupalı oyuncuları taklit ediyoruz. Eskiden ülkemizde yalnızca yeteneğimize dayanan çok yüksek bir özgüven vardı. Ama bugün Avrupalılar daha güçlü, daha hızlı, daha organize ve daha iyi oynuyor.

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“Brezilya Dünya Kupası'nı kazanacak kadar güçlü değil. Güçlü bir takımımız yok, birlik içinde değiliz.”

Brezilya'nın Dünya Kupası iddiasını yeniden güçlendirmesi zor olacak

Ronaldo'nun bu sert uyarısı, 2030 Dünya Kupası öncesinde Brezilya'yı bekleyen görevin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Kadronun, tarihsel olarak takımı tanımlayan bireysel becerilere bel bağlamak yerine kolektif güç ve birlik eksikliğini aşması gerekiyor.

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Avrupa takımları hız, fiziksel güç ve organizasyon açısından standartları belirlemeyi sürdürürken Brezilya'nın kupa için mücadele edebilmesi, takım içindeki uyumu yeniden kurmasına ve futbol kimliğini tekrar bulmasına bağlı olacak.