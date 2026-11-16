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Alphonso Davies, Kanada milli takımının Guatemala ile oynadığı maçta (3-2) kas sakatlığı yaşadı ve büyük olasılıkla birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

Bayern Münih'in pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Davies, sol arka uyluk kasında yeniden lif yırtığı yaşadı ve "bir süre forma giyemeyecek". Davies'in takım antrenmanlarına en erken aralık ayı başında dönmesi bekleniyor.

Daha önce Kanada Futbol Federasyonu'ndan sakatlığın ciddi olmadığına işaret eden bir açıklama gelmişti. The Athletic muhabiri Joshua Kloke, federasyonun şu açıklamasını aktarmıştı: "Bugün Toronto'da yapılan tıbbi muayenenin ardından Alphonso Davies'in vücudunun alt bölgesinde hafif bir kas zorlanması yaşadığı doğrulandı. Davies, tıbbi gözetim altında tutulmaya devam edeceği Almanya'ya dönüyor."

tz ve Münchner Merkur ise ardından Davies'in yedi ila on gün sahalardan uzak kalacağını yazmıştı. Ancak Davies için durum bir kez daha çok daha kötü çıktı.

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26 yaşındaki oyuncu, CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında sakatlığı nedeniyle henüz beşinci dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı . Davies, Guatemala atağında kendi ceza sahasında geriye koşarken talihsiz bir şekilde kaydı. Ardından şutu engellemek için yeniden ayağa kalktı, ancak devam edemeyeceğini işaret etmek üzere çimlere oturdu. Yedek kulübesine giderken gözle görülür bir hayal kırıklığıyla başını salladı.

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Davies, Mart 2025'te yaşadığı çapraz bağ yırtığının ardından kas sakatlıklarıyla defalarca mücadele etmişti. Bu nedenle, diğer karşılaşmaların yanı sıra ülkesinde düzenlenen son Dünya Kupası'nın büyük bölümünü kaçırmıştı . Davies yalnızca son 32 turunda 20 dakikayı biraz aşan bir süre forma giymişti.

Alphonso Davies sakatlığına nasıl tepki verdi?

Davies, pazar günü One Soccer portalına verdiği röportajda sahalara kısa sürede dönebileceği konusunda pek iyimser görünmemişti. Sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu tam olarak söyleyemeyeceğini, ancak bir şeyden emin olduğunu belirtmişti: "Orada bir şey var."

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Davies, "Arka uylukta dört kez sakatlık yaşamak, çok dikkatli olunması gereken bir durum. Aynı sakatlığı tekrar tekrar yaşarsanız bir noktada bir şey kopabilir; o zaman da ameliyattan söz ederiz. Korktuğum şey bu. Gerçekten çok zor" dedi. Şimdi "pozitif kalmak", "iyileşmesine odaklanmak ve mümkün olduğunca hızlı ve güvenli bir şekilde dönmeye çalışmak" için elinden geleni yapacağını söyledi.

Yine de yeni sakatlığın ve beraberinde gelen zorunlu aranın kendisini "hayal kırıklığına uğrattığını ve öfkelendirdiğini" belirten Davies, şöyle devam etti: "Sakat olmak hiçbir zaman keyifli değil, özellikle de arka uyluğunuzda art arda sakatlıklarla mücadele ediyorsanız. Zor zamanlarda hep pozitif kalmaya çalışıyorum ama şu anda hayal kırıklığı yaşıyorum."

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Davies, Bayern Münih'te son dönemde iyi bir performans sergilemiş, hatta sol bekte yaz transferi Nathaniel Brown ile girdiği forma rekabetinde bir süre öne geçmişti. Ardından sakatlanan Luis Diaz'ın yerine sol kanatta da başarılı bir performans göstermişti.

Davies, bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıktı; üç gol attı ve beş golün asistini yaptı.