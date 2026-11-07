Tottenham, Leeds deplasmanında aldığı 1-0'lık yenilgide Jayden Bogle'ın Mathys Tel'e yaptığı tehlikeli müdahaleye rağmen kırmızı kart görmemesi üzerine resmî şikâyette bulunacak. Tel, ilk yarı bitmeden oyundan çıkmak zorunda kaldı. Tottenham, bu kararın bir hafta önce kendilerine karşı oynanan maçta Jean-Philippe Mateta'nın kırmızı kart görmesiyle çeliştiğini düşünüyor. Roberto De Zerbi ise hakem heyetine hâlâ tam güven duyduğunu vurguladı.

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Tottenham, Bogle kararı için Pro Ref'e başvuracak

Tottenham, Bogle'a kırmızı kart gösterilmemesi üzerine hakem kuruluşu Pro Ref'e resmî şikâyette bulunacak. Pozisyon, cumartesi günü Elland Road'da Leeds'e karşı alınan 1-0'lık yenilgide yaşandı. The Independent'a göre Tottenham, savunmacının oyundan atılması gerektiğini düşünüyor ve bunun neden gerçekleşmediğine ilişkin açıklama istemek üzere Pro Ref'e yazacak.

Bogle, ilk yarıda Tel'e yaptığı müdahalede hamle yaparak sol ayağıyla forvetin ayak bileğine bastı. Hakem John Brooks, Tottenham lehine faul kararı verdi ancak Bogle'a kart göstermedi veya başka bir yaptırım uygulamadı.

VAR müdahale etmedi, Tel oyundan çıkmak zorunda kaldı

Tel sahada tedavi görürken oyun durdu ve VAR hakemi Tony Harrington pozisyonu ayrıntılı biçimde inceledi. Dört dakikalık incelemenin ardından Harrington, Brooks'u saha kenarındaki monitöre çağırmamaya karar verdi. Müdahale “kontrolsüz” olarak değerlendirilse de Bogle'a kart gösterilmedi.

Tel oyuna döndü ancak Aşil tendonundaki rahatsızlığın etkileri sürdüğü için 43. dakikada yerini Dominic Solanke'ye bıraktı. Leeds, Noah Okafor'un golüyle galibiyete ulaştı. BBC'ye konuşan eski Premier League yardımcı hakemi Darren Cann şunları söyledi: “Bogle'ın müdahalesi, rakibinin güvenliğini tehlikeye attığı için ciddi faullü oyun kriterlerini karşılıyor. Hâlâ sahada olduğu için kendini şanslı sayabilir.”

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Mateta'nın kırmızı kartı Tottenham'ın elini güçlendirebilir

Tottenham, bir hafta önce Crystal Palace karşısında aldığı 2-0'lık galibiyette, Micky van de Ven'e yaptığı faul nedeniyle Crystal Palace forveti Mateta'ya gösterilen kırmızı kartı örnek gösterebilir. O pozisyonda hakem Michael Oliver başlangıçta sarı kart göstermiş, VAR incelemesinin ardından karar kırmızı karta çevrilmişti. Daha sonra Elland Road'da Pedro Porro'nun Bogle'ınkine benzer bir müdahale nedeniyle sarı kart görmesi De Zerbi'yi öfkelendirdi.

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Maçın ardından kendi oyuncularına yönelik eleştirileri daha ağır basan De Zerbi, hakem kararı hakkında şunları söyledi: “Hakeme büyük güven duyuyorum. Monitöre gitse de hiçbir şey değişmez. Doğru kararı verip vermediklerini bilmiyorum. Neleri geliştirebileceğimize bakarak performansımıza odaklanmalıyız. Pedro Porro'ya gösterilen sarı kart beni şaşırttı çünkü pozisyon açıktı. Olası kırmızı kart konusunda bir şey söyleyemem. Hakeme ve VAR'a tam güveniyoruz. Daha fazlasını söyleyemem.”

Key Match Incidents Panel, Bogle'ın müdahalesini inceleyecek

Key Match Incidents Panel, önümüzdeki günlerde kararı inceleyecek. Tottenham ise Pro Ref'ten açıklama bekliyor.

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Bu arada Mateta, Futbol Federasyonu'nun Palace'ın kırmızı karta yaptığı itirazı reddetmesinin ardından üç maçlık cezasını çekiyor.