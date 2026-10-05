Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic, Hollanda ile oynanan maçın (2-1) ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı. Paunovic, karşılaşmanın hemen sonrasında Sırp Mozzartsport'a konuştu ve Hollanda'nın 'yardım' aldığını savundu.

Teknik direktör, hayal kırıklığı yaratan bir dönemden geçen takımının yenilgiden fazlasını hak ettiğini düşündü. "Çocuklar harika iş çıkardı. Yediğimiz golden sonra çok hızlı toparlandık."

Özellikle golü atan Mihajlo Cvetkovic ile Stefan Gudelj'in çok iyi performanslarını öne çıkardı. "Bu sayede zaten çok fazla tecrübeye sahip diğer oyunculara uyum sağlayabildik ve takım da harika çalıştı."

Sahadaki iyi oyuna rağmen bir konuda memnun değildi. "Bugün biraz yardım gören üst düzey bir takıma karşı iyi bir maç çıkardık. Hakem yönetiminden kesinlikle memnun değilim."

Donatas Rumsas ve ekibi, Uluslar Ligi karşılaşmasında görev yaptı. "Bence Hollanda gibi bir milli takımın yardıma ihtiyacı yok. Çifte standart olmamalı. Fauller ve benzeri durumlarda kriterlerin farklı yorumlanmaması gerekir."

"Ama özellikle böyle bir milli takıma karşı, rakip Hollanda'yken, karşımızda dolu bir stat ve hakem yönetimi varken, güçlü ve sağlam bir zihniyete sahip olduğumuzu ve Hollanda ile mücadele edebileceğimizi gösterdik" diyerek sözlerini mücadeleci bir şekilde tamamladı.

Akşamın ilerleyen saatlerinde Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü'nün bir hakem kararına öfkeden deliye döndüğü de görülmüştü. Çalıştırıcı ceketini çıkarıp Hans Kraay junior misali yere fırlattı.