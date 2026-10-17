Tekeler, aldıkları 0-1'lik yenilgiyle deplasmanda üst üste 16 maçtır kazanamıyor. Bir sonraki deplasman maçında da (1 Kasım'da Union Berlin'e karşı) galibiyet gelmezse FC, kendi kötü rekorunu egale edecek. Köln ekibi, üst üste 17 deplasman maçında galibiyet alamadığı seriyi son olarak 2003/04 sezonunda yaşamıştı. Kulüp o sezon deplasmanda hiç kazanamamış ve ligi son sırada bitirerek küme düşmüştü.

Köln, Bundesliga'daki son galibiyetini eski teknik direktörü Lukas Kwasniok yönetiminde 3 Ekim'de aldı (TSG Hoffenheim'a karşı 1-0). Bu yüzden El Mala için alarm zilleri çalıyor. "Bu son derece tehlikeli. Deplasmanda puan alamazsak ligde genel olarak yeterli puanı toplamak zorlaşacak" sözlerini Sky mikrofonuna söyledi. Yine de genç hücum oyuncusu umutluydu: "Ama bir noktada bu sıkıntıyı aşacağız ve deplasmanda da puan alacağız. Bu sadece zaman meselesi."

Sakatlıklar nedeniyle büyük şanssızlık yaşayan FC, Younes Ebnoutalib 77. dakikada zor günler geçiren Eintracht'a galibiyeti getiren golü atana kadar Frankfurt'tan bir puan çıkarmaya yakındı. Sakat forvetleri Thijs Dallinga (26/çapraz bağ yırtığı) ve Ragnar Ache'den (28/kas lifi yırtığı) yoksun olan Köln, sonuçta hücumda yeterince etkili olamadı. El Mala da teknik direktör Rene Wagner'in mecburen santrfor olarak görevlendirdiği maçta umut vadeden bir fırsatı değerlendiremedi.

Said El Mala: "İnanılmaz derecede acı veriyor"

El Mala, hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı: "Belki de sezonun en iyi devresini oynadık ama bunun karşılığını alamadık. Savunmada her şeyi savuşturduk ve ikili mücadelelerde daha kararlıydık. Frankfurt'un epey yorulduğunu düşünüyorum, bu yüzden devre arasında iyi hissediyorduk. Sonra soyunma odasından çıktık ve Frankfurt bir anda belki de bizden biraz daha kararlıydı ya da yeniden motive olmuştu."

20 yaşındaki oyuncu, buna rağmen henüz "hayal kırıklığının" hâkim olmadığını söyledi: "Yine de iyi bir maç oynadık. Buraya gelip ağır bir yenilgi almış değiliz. Frankfurt'un işini son derece zorlaştırdığımızı düşünüyorum. Benim açımdan, belki biraz daha sakin olmam gereken bir pozisyon vardı. Belki orada biraz fazla acele ettim. Ama kendi yarı sahamdan koşmaya başladığımda bunun o kadar kolay olmadığını da anlamak gerekir. Bunlar üzerinde çalışmam gereken konular." Yine de "burada kaybetmiş olmanın inanılmaz derecede acı verdiğini" belirtti.

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FC Bayern, Köln'ün yeni bir kötü rekor kırmasına neden olacak mı?

El Mala ayrıca Köln hücumunun, yazın sürpriz biçimde sözleşmesini uzatmasının ardından kendisine fazlasıyla bağımlı olduğu düşüncesini de reddetti. "Hayır, kesinlikle değil. Böyle bir şey söylenmesini saçma buluyorum. Sonuçta 11 oyuncuya karşı tek başıma oynamıyorum. Takım olmadan bugüne kadarki başarım da mümkün olmazdı. Bu yüzden böyle bir şey söylemeyi saçma buluyorum. Burada bireysel olarak değil, takım olarak oynuyoruz. Bence bu da görülüyor" diye vurguladı.

Köln ekibi, gelecek hafta sonu FC Schalke 04'e karşı evinde oynayacağı maçta bu yenilgiyi telafi etme fırsatı bulacak. Ardından Berlin'e gidecek. İlginç olan, iki takımın bundan birkaç gün önce Rheinenergiestadion'da DFB-Pokal maçında da karşılaşacak olması. Bundesliga'daki rövanşta da galibiyet gelmezse FC, kendi kötü rekorunu geride bırakabilir. Millî maç arasının ardından 20 Kasım'da ise deplasmanda FC Bayern Münih'e konuk olacak.



