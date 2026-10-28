Arsenal'ın Carabao Kupası serüveni, League Two'nun mütevazı ekiplerinden Fleetwood Town'a karşı dördüncü turda aldığı şok yenilgiyle sona ererken Mikel Arteta öfkesini gizleyemedi. Highbury Stadyumu'ndaki kötü geçen akşamda genç yetenek Max Dowman'ın düşüncesizce bir hareketi Kuzey Londra ekibini eksik bırakınca, Arsenal teknik direktörü saha kenarında oyuncuyu hararetle azarlarken görüldü.

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Arteta, kırmızı kart gören genç yıldızla yüzleşti

Arsenal'ın etkisiz performansında öne çıkan az sayıdaki oyuncudan biri olan genç orta saha, 85. dakikada oyundan atıldı. Fleetwood oyuncusu Harrison Neal'e tepki olarak tekme savuran Dowman tünele doğru yürürken, Arteta kollarını kavuşturup altyapıdan yetişen oyuncusunu sert sözlerle azarladı.

Bu olay, Kai Havertz ve Jurrien Timber gibi A takım yıldızlarına tehlikeli paslar vererek daha önce etkileyici bir performans sergileyen genç oyuncu için gelişiminde bir dönüm noktası olması gereken maça gölge düşürdü. Teknik açıdan umut veren oyununa rağmen soğukkanlılığını koruyamaması, kenardaki teknik direktörünü öfkelendirdi. Arteta'nın tepkisinin, oyuncunun kupa maçının hararetinde uymadığı belirli bir talimattan kaynaklandığı anlaşıldı.

Genç oyuncuyla yaşadığı hararetli konuşma sorulduğunda Arteta, BBC Radio 5 Live'a konuşmanın “maçtan önce de görüştüğümüz bir konu” hakkında olduğunu doğruladı.

Dowman'ın tekrarlanan disiplin sorunları

Bu son olay, bir ay içinde gördüğü ikinci kırmızı kart olması nedeniyle gelecek vadeden genç oyuncu açısından endişe verici bir eğilime işaret ediyor. Dowman, İngiltere 19 Yaş Altı takımında forma giyerken de rakiplerinden gördüğü sert müdahaleler karşısında sinirlenmiş ve kontrolsüz bir müdahalenin ardından oyundan atılmıştı. Arteta, oyuncunun provokasyonların hedefi hâline gelmesinden endişe duyuyor gibi görünüyor.

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Olay hakkında kesin bir değerlendirme yapması istendiğinde temkinli davranan Arteta, son kararını vermeden önce görüntüleri izlemesi gerektiğini belirtti. Arsenal teknik direktörü, “Kamera görüntülerinden bunu anlamak zor. Bu yüzden görüntüleri düzgünce yeniden izlemeyi tercih ederim; ardından durumu değerlendirebilirim” dedi.

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Arsenal, League Two ekibi karşısında ağır bir yenilgi aldı

Kırmızı kart, Premier League şampiyonluğu adayının kupaya küçük düşürücü biçimde veda ettiği maçın son olumsuz gelişmesi oldu. Fleetwood'un açılış golüne karşılık beraberlik golünü atan Viktor Gyokeres ve Martin Zubimendi gibi deneyimli yıldızların forma giymesine rağmen Arsenal, 90 dakika içinde galibiyet golünü bulamadı. Gol fırsatlarını değerlendirememesi, League Two'da 18. sırada bulunan bir takım karşısında Arsenal'a pahalıya mal oldu.

Mücadele sonunda penaltı atışlarına gitti. Bruno Guimaraes'in vuruşunun kurtarılmasıyla ev sahibi ekip 5-3 galip geldi. Arteta'nın yararlandığı kulübenin gücü düşünüldüğünde bu sonuç, deplasmana giden taraftarları özellikle şaşkına çevirdi. Martin Odegaard, Ben White ve Eberechi Eze sürpriz yenilgiyi önlemek için oyuna alındı ancak League Two ekibi direncini koruyarak tarihî bir galibiyet elde etti.

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Liverpool maçı öncesi Arsenal'ın kanatlarda yaşadığı kâbus

Bu ağır yenilgi, özellikle hücum kanatlarında aniden ortaya çıkan kriz nedeniyle Arsenal'ı önümüzdeki pazar günü Liverpool ile oynayacağı maç öncesinde oldukça kırılgan bir durumda bıraktı. Arteta'nın kanatlardaki seçenekleri olabilecek en kötü zamanda ciddi biçimde azaldı: Dowman'ın cezası zaten kötü olan tabloyu ağırlaştırırken Bukayo Saka yaklaşık altı hafta daha sahalardan uzak kalacak, Christos Tzolis ise maç kondisyonunu yeniden kazanmaya çalışıyor.

Arteta'nın maç sonu açıklamalarında Noni Madueke'nin de sakatlıkla mücadele ettiğini doğrulamasıyla Arsenal, kritik Premier League karşılaşmasına kanatlardaki doğal alternatiflerinin neredeyse tamamından yoksun çıkacak.