Míchel, Ajax - FK Vojvodina maçının ilk yarısında adeta çılgına döndü. Amsterdam ekibinin teknik direktörü, Oscar Gloukh’un basit top kaybının ardından öfkelendi. Ziggo Sport kamerası, Míchel’in sözlerini birebir yakaladı.

“Gloukh güzel bir hareket yaptı ama sonu tam istediği gibi gelmedi”, diyor Sam van Royen de Ziggo Sport’taki devre arası analizinde. Gloukh’un rakip yarı alanda verdiği bir pas, çaresiz şekilde auta çıktı. “Bu da Míchel’de hayal kırıklığı yarattı.”

“Ne dediğini biliyorum. Şöyle diyor: ‘İkinci yarıda topa sahip çıkın!’”, sonucuna varıyor Van Royen. “Bununla, Gloukh’un rakip yarı alanda topla daha dikkatli olması gerektiğini kastediyor.”

Gloukh’un ilk yarıda genel olarak iyi oynadığını düşünen Jan van Halst ise, FK Vojvodina maçı öncesinde de top kullanımındaki hassasiyetin konuşulduğunu belirtiyor. “Bu şimdi o kadar da kötü değil, çünkü Ajax bunu aslında oldukça düzenli şekilde çok iyi yaptı.”

“Ceza sahası çevresinde top kaybetmek olabilir, eğer bir pozisyon yaratmak istiyorsanız. Ama o zaman da hemen baskıyı kuruyorlar. Bu, Míchel’in takıma aşıladığı ve daha da yerleştirmeye çalıştığı şeylerden biri”, diyor Van Halst.