Real Madrid efsanesi Iker Casillas'ın, iki oğlunu da kulübün ünlü La Fabrica akademisinden alma yönünde dikkat çekici bir karar verdiği bildirildi. Efsane eski kalecinin, çocuklarının Valdebebas'taki altyapıda yeterince gelişme kaydedememesinden ve onlara sunulan sportif fırsatların azlığından memnun olmadığı söyleniyor.

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Kaleci adayları La Fabrica’dan ayrılıyor

Babalarının izinden giden Martin ve Lucas, İspanya’nın başkentinde gelecek vadeden kaleciler olarak yetişiyordu. Ancak La Fabrica’daki dönemleri beklenenden erken sona erdi.

AS’ın (Mundo Deportivo aracılığıyla) aktardığına göre kararın nedeni tamamen sportif: Büyük kardeşin son dönemde yaşadığı aksaklıklar. Martin’in kulüpte kendi yaş grubundaki konumunu kaybettiği ve bu gerileme nedeniyle millî takıma çağrılmadığı belirtiliyor.

Bu gelişim eksikliğinden memnun olmayan Casillas, duruma müdahale etmeyi tercih etti. 2010 Dünya Kupası şampiyonu, sonunda iki oğlunu da Madrid’in altyapısından tamamen alma kararı verdi.

Madrid yönetimiyle süregelen gerilim

Ayrılığın doğrudan nedeni forma süresi gibi görünse de bu hamle, Casillas ile Bernabeu’nun mevcut yönetimi arasındaki daha geniş çaplı kopuşla örtüşüyor. Efsanevi konumuna rağmen eski İspanya kaptanının kulüp yönetimiyle ilişkileri son on yıldır gergin.

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Bu gerilim, eski teknik direktör Jose Mourinho ile geçmişte yaşadığı anlaşmazlıkların bir Netflix belgeselinde yeniden gündeme gelmesiyle yakın zamanda bir kez daha ortaya çıktı. Aralarındaki husumet, Casillas’ın kulüpteki futbolculuk günlerinin çalkantılı sonunu hatırlattı. Ayrıca 43 yaşındaki eski kaleci, son dönemde özellikle Madrid’in savunmasını hedef alarak A takımı kamuoyu önünde eleştirmekten kaçınmadı.

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Belki de en önemlisi, Casillas’ın kulübün yaz aylarındaki seçimlerinde uzun süredir başkanlık yapan Florentino Perez yerine Enrique Riquelme’yi açıkça desteklemesiydi. Bu tercihi, mevcut yönetim nezdindeki konumunu muhtemelen daha da zayıflattı ve altyapıyla bağlarını koparma kararında rol oynamış olabilir.

Bernabeu’da zedelenen ilişkiler

Avrupa’nın üst düzey yeteneklerini yetiştirmesiyle tanınan La Fabrica, eski kulüp efsanelerinin çocuklarına da sık sık ev sahipliği yapıyor. Casillas gibi önemli bir ismin ailesinin altyapıyla bağlarını tamamen koparması dikkat çekici bir karar.

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Bu durum, Madrid tarihinin en büyük oyuncularından biriyle 25 yıl boyunca formasını giydiği kulüp arasındaki güvenin sarsıldığını gösteriyor. Oğullarını altyapıdan alması, saha dışındaki süregelen çekişmelerin ve kişisel kırgınlıkların Valdebebas’taki ortamlarını sonunda olumsuz etkilemiş olabileceğine işaret ediyor.

Yeni bir altyapı arayışı

Martin ve Lucas’ın futbol eğitimlerine artık İspanyol devinden uzakta devam etmesi bekleniyor. Öncelikleri, gelişimleri için gereken düzenli forma süresini sunabilecek uygun bir altyapı bulmak olacak.

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Casillas’ın ise oğulları kariyerlerinde yeni bir sayfa açarken Madrid yönetimiyle arasındaki mesafeyi koruması muhtemel.