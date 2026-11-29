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Erling Haaland'ın, Arsenal ile Manchester City arasındaki nefes kesen Premier League maçını (2-2) henüz geride bırakmadığı açık. Norveçli forvet, son düdüğün hemen ardından Instagram'da maçın son derece tartışmalı iki anına ait ekran görüntüleri paylaştı.

Manchester City, maçın bitimine çok az kala Londra'dan üç puanla dönmek için önemli bir fırsat yakalayacak gibi görünüyordu. Ancak hakem John Brooks ve VAR hakemi Darren England penaltı kararı vermedi. Bu durum konuk ekibi çok öfkelendirdi.

Haaland'ın maç sonrasında tepki gösterdiği tek an bu değildi. Norveçli golcünün Instagram hikâyelerinde paylaştığı ilk ekran görüntüsü, Bruno Guimarães'in Jérémy Doku'yu saçından sertçe çektiğini gösteriyor.

Brezilyalı oyuncu o sırada zaten sarı kart görmüştü ancak başka bir ceza almadan kurtuldu. Maçın daha önceki bölümünde Jurriën Timber'ın da dahil olduğu benzer bir olay yaşanmıştı. Haaland ise buna ait görüntüleri paylaşmamayı tercih etti.

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İkinci ekran görüntüsü, 97. dakikanın çok konuşulan pozisyonuyla ilgili. Josko Gvardiol, yakın mesafeden Arsenal kalesine doğru kafa vuruşu yaptı. Ardından Viktor Gyökeres topu kollarıyla durdurdu.

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Manchester City oyuncuları hep bir ağızdan penaltı istedi ancak VAR'a göre Gyökeres'in kolları doğal konumdaydı. Haaland, ekran görüntülerine uzun bir açıklama eklemedi ama vermek istediği mesaj oldukça açık görünüyor.

Takım arkadaşı Elliot Anderson da maçın ardından hayal kırıklığını gizlemedi. Orta saha oyuncusu, Sky Sports kameralarına, "Gyökeres'in elle oynaması mı? Apaçık ortada! Kolları nasıl doğal konumda olabilir?" dedi.

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Anderson sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün kazanmamız gerekirdi. Bence birkaç pozisyonda gerçekten korundular ama futbol böyle. O anda görmedim, çok şey oluyordu. Ama az önce tekrar izledim ve apaçık ortada."

Sky Sports yorumcuları da Manchester City'ye penaltı verilmemesine inanmakta güçlük çekti. Gary Neville, Gyökeres'in kollarını bir kaleci gibi kullandığını söylerken Jamie Carragher da hakemlerin kararını düpedüz şoke edici buldu.

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Haaland, son düdüğün hemen ardından hakemlerin yanına gitti ve daha sonra memnuniyetsizliğini sosyal medyada da dile getirdi. Babası Alfie Haaland ise X'te hakemlere tepkisini çok daha açık ifade etti: "Tam bir şaka."