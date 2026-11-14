Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, takımının cumartesi günü Japonya'ya hazırlık maçında 3-2 yenilmesinin ardından hakem yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Tecrübeli İtalyan teknik adam, Singapur Ulusal Stadyumu'ndaki maçın gergin geçen son bölümünde tribüne gönderildi. Brezilya, son dakikalarda yediği golle mağlup oldu.

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Singapur'da kaos: Ancelotti kırmızı kart gördü

Singapur Ulusal Stadyumu'nda atmosfer, Brezilya ile Japonya arasındaki maçın son anlarında gerildi. Vinicius Junior iki kez fileleri havalandırmasına rağmen Brezilya, pozisyonları iyi değerlendiren Japonya karşısında galibiyeti koruyamadı. Sakamoto uzatma dakikalarında attığı golle Japonya'ya unutulmaz bir galibiyet kazandırırken Brezilya yedek kulübesinden itirazlar yükseldi. Gergin anlarda hakem Jansen Foo Chuan Hui, Carlo Ancelotti'ye kırmızı kart gösterdi. Eski Real Madrid teknik direktörü, saha kenarında şaşkına döndü.

Yenilginin ardından konuşan Ancelotti, hakemin kendisini neden ihraç ettiğini açıkladı. 67 yaşındaki teknik direktör, Lance'ın aktardığına göre, “Yedek kulübesini kontrol edemediğimi ve bütün oyuncuların sahada olduğunu söylediği için bana kırmızı kart gösterdi. Gerekçesi buydu” dedi.

Hakemin yönetimine eleştiri

Ancelotti, hakemin performansını değerlendirirken sözlerini sakınmadı ve böylesine önemli bir millî maç için görevlendirilmesinin hata olduğunu öne sürdü. Sahada oynanan futbolun kalitesini kabul etse de hakemin, iki üst düzey millî takım arasındaki gerilimi yönetmek için gereken otoriteye sahip olmadığını düşündüğünü belirtti.

“Sonuç üzücü çünkü maç kaybetmeyi sevmiyoruz. Ama iyi yaptığımız şeylere de bakmalıyız. Bunların sayısı çok. İlk kez forma giyen ve kalitelerini gösteren bazı oyuncular vardı. Takım 70 dakika boyunca iyiydi. Sonuç, elbette, düdük çalmayan hakemin tutumundan etkilendi” diyen Ancelotti, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama bu onun hatası değil. Üst düzey bir maçtı ve bence bu tür bir maçı yönetmek için yeterli deneyimi yoktu.”

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Japonya'nın taktik disiplinine övgü

Ancelotti, rakibini de övdü ve Japonya'nın dünya futbolundaki yükselişinin tesadüf olmadığını söyledi. Organizasyon gücü ve fiziksel yoğunluğun, yıldız oyuncularının işini zorlaştıran temel etkenler olduğunu belirtti. Japonya, özellikle geçiş oyununda Brezilya'nın bilinen kontra atak tehdidini etkisiz hâle getirmeyi başardı.

Ancelotti sözlerini, “Japonya her zamanki gibi. Takım gerçekten iyi organize oluyor, çok yüksek tempoda oynuyor ve kontra ataklarımızı engellemek için çok mücadele ediyor. İyi geçmeyen başlangıcı dışında oynadığımız oyundan memnunum. Sonrasında bence çok iyi tepki verdik; eşitliği sağlama ve maçı kazanmaya çalışma fırsatımız oldu” diyerek tamamladı.

Sıradaki durak Singapur

Bu sonuç, Ancelotti'nin beş kez dünya şampiyonu olan takımın başındaki ilk 21 maçında aldığı ikinci yenilgi oldu. İki yenilgi de hazırlık maçlarında geldi. Daha ikna edici performanslar sergileme baskısı artsa da teknik direktör, kadronun gelişim sürecine odaklanmayı sürdürüyor. Takım, turuna devam etmek için Güneydoğu Asya'da kalacak ve bu son hayal kırıklığının ardından hemen toparlanmayı umacak. Brezilya, Salı günü aynı sahada Singapur millî takımıyla bir hazırlık maçı daha oynayacak.