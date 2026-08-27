Youri Regeer, Ajax - FC Sion maçının ilk 20 dakikasında Amsterdam ekibinin taraftarlarının büyük bir bölümünün gözünde hiç de popüler bir isim haline gelmedi. Orta saha oyuncusu, orta alanda iki kez tamamen gereksiz ve tehlikeli şekilde top kaybı yaptı ve ardından Winsley Boteli’nin 1-1’lik golünde de belirleyici ikili mücadeleyi kaybetti.

Bu beraberlik golünde Regeer, doğrudan rakibinin önüne geçmesine izin verdi, ardından Boteli yön değiştiren bir ortayı Marc-André ter Stegen’in arkasından ağlara gönderdi. Bu durum hemen bir eleştiri seline yol açtı; özellikle de Regeer’in kısa süre sonra yeniden top kaybı yapması ve ardından kendisini tamamen iyi hissetmediğini belirtmesi nedeniyle.

22. dakikada Regeer’in maçı zaten sona erdi ve yerine Jorthy Mokio oyuna girdi.

Ajax taraftarlarının büyük bölümü, Regeer’in 6 numara pozisyonu için yetersiz kaldığını düşünüyor. Ajax Showtime’da bir kişi, “Yeni bir 6 numaraya ihtiyaç olduğunu gösteren 524. ipucu” diye yazarken, bir başkası da şu eklemeyi yapıyor: “Orta sahamız bu olduğu sürece sorun yaşamaya devam ederiz. İyi ve dengeli bir orta saha, takımının motorudur.”

Regeer’in beraberlik golündeki savunma performansı da sert şekilde eleştiriliyor. Bir kişi alaycı biçimde, “Regeer yine adamının arkasında keyifle duruyor” diye yazarken, bir diğeri daha ayrıntılı konuşuyor: “O ortanın hiçbir baskı olmadan yapılabilmesi absürt, Regeer’in sonrasında yaptığı şey ise savunmanın bir parodisi.” Bazı tepkiler daha da ileri gidiyor. Bir kişi, “Umarım bir daha asla görüşmeyiz. Aman Tanrım” diye yazarken, bir başkası şu sonuca varıyor: “Regeer artık gerçekten olmuyor.”

Regeer’in çıkmasının ardından bu kez Steven Berghuis hedef tahtasına oturuyor. Sağ kanat oyuncusu, birçok taraftara göre sahada hiç varlık gösteremiyor; özellikle de sık top kayıpları ve tehdit yaratamaması büyük rahatsızlık yaratıyor. Bir kişi manidar şekilde, “Berghuis, Regeer’den top kaybetme rolünü kusursuz biçimde devraldı” diye yazıyor.

Tecrübeli oyuncuya yönelik eleştiriler daha sonra iyice sertleşti. Bir taraftar, “Berghuis yine zayıf halka” derken, başka bir Ajax taraftarı da, “Berghuis gerçekten zirvesini geçmiş. Çok zayıf hale gelmiş” yorumunu yapıyor. Ayrıca şu ifadeler de kullanılıyor: “Berghuis fizik olarak yetişemiyor, yine çok vasat.”



