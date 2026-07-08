Hani Abu Rida başkanlığındaki Mısır Futbol Federasyonu, Mısır milli takımının Arjantin ile oynadığı maçtaki hakem performansından duyduğu derin hoşnutsuzluğu dile getiren resmi bir açıklama yayınladı. Federasyon, “Firavunlar”ın haklarını savunacağını ve adalet ile rekabetin dürüstlüğünü korumak için yönetmeliklerin öngördüğü tüm önlemleri alacağını vurguladı.

Federasyon, açıklamasında bu öfkenin, Fransız hakemin hakemlik performansının yanı sıra, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili bir dizi karardan kaynaklandığını vurguladı. Açıklamaya göre, bu kararlar, özellikle medya ve spor yorumcularının maçın yönetimine yönelik geniş çaplı eleştirileri göz önünde bulundurulduğunda, “pek çok soru işareti” uyandırdı.

Federasyon, milli takımın haklarını savunma konusunda taviz vermeyeceğini vurgulayarak, müsabakalar içindeki adalet ilkesini korumak için uluslararası yönetmeliklerin sağladığı tüm adımları atmaya kararlı olduğunu belirtti.

2026 Dünya Kupası’ndan elenmesine rağmen, Mısır Futbol Federasyonu, milli takımın turnuva boyunca sergilediği performanstan gurur duyduğunu vurguladı. Oyuncuların sahada gösterdiği mücadele ruhu ve özveriyi öven Federasyon, onların Mısır futboluna onurlu bir imaj kazandırdığını ve herkesin saygısını kazandığını belirtti.

Aynı zamanda Federasyon, milli takıma sağladığı sürekli destekten dolayı Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi liderliğindeki Mısır devletine teşekkür etti; ayrıca, hem yurt içinde hem de yurt dışında Mısırlı taraftarların desteğinin yanı sıra, Dünya Kupası'ndaki tüm yolculukları boyunca “Firavunlar”a destek veren Arap ve Afrikalı taraftarların desteğini de takdir etti.

Federasyon, açıklamasının sonunda 2026 Dünya Kupası’na katılımın Mısır futbolunun gelişim sürecinde önemli bir adım olduğunu vurguladı ve Mısırlı taraftarlara, önümüzdeki dönemde devlet kurumlarıyla işbirliği içinde futbolu geliştirmek, sporun yaygınlığını artırmak, yetenekleri keşfetmek ve kıtasal ve uluslararası platformlarda Mısır’ı temsil etmeye devam edebilecek yeni nesiller yetiştirmek amacıyla devlet kurumlarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edileceğini vaat etti.

Mısır Milli Takımı, 79. dakikaya kadar 2-0 önde olmasına rağmen Arjantin’e 3-2 yenilerek 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turunda elendi.

Maçta hakem kararları konusunda büyük tartışmalar yaşandı. Fransız hakem François Letexier, video yardım sistemine başvurduktan sonra Mustafa Zico’nun golünü iptal etti; ayrıca Arjantin’in üçüncü golünden önce Muhammed Salah veya Hamdi Fathi’ye penaltı verilmemesi, teknik ekip ve oyuncuların şiddetli itirazlarına neden oldu.

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