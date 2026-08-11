Terese Herrera Kupası'nın seksen birinci edisyonunda Real Madrid ile Deportivo La Coruña arasında yarın çarşamba akşamı Riazor Stadı'nda oynanacak karşılaşma, olası bir krizle karşı karşıya.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Deportivo La Coruña taraftar birliği ve diğer taraftar dernekleri, takım taraftarlarını yarın Riazor Stadı'ndaki Terese Kupası maçına gitmemeye çağırdı.

Bu karar, Deportivo La Coruña taraftar dernekleri tarafından, kulübün "Maraton Alt" tribünündeki sezonluk kombine bilet sahiplerine dayattığı ve "ayrımcı" ile "aşağılayıcı" olarak niteledikleri koşullara bir protesto olarak alındı.

Dernekler açıklamalarında, amacın "kulübün özünden ve taraftarlarından giderek uzaklaşan" yönetim kurulunu bir çözüm bulmaya zorlamak olduğunu belirtti.

Protestonun organizatörleri, kulübe baskı yapmak için tüm Deportivo taraftar tabanının desteğini istedi ve bu amaçla üyelerden koltuklarından da "vazgeçmemelerini" talep etti; zira bu maç bir hazırlık maçı olduğu için, Deportivo'nun sezonluk bileti yenilemek için bu sezondan itibaren isteyeceği "zorunlu asgari maç sayısına" dahil edilmiyor.

Dernekler şunları söyledi: "Tüm Deportivo taraftarlarını protestolara devam etmeye ve kulübün adil ve saygılı modelini savunmaktan geri adım atmamaya teşvik ediyoruz. Bırakın Riazor her zaman olduğu gibi yansıtsın kendini, ruhtan yoksun ticari bir cepheye dönüşmesin."