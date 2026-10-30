İtalya Serie A'nın onuncu haftasında yarın cumartesi günü Milan ile Inter karşı karşıya geliyor. Dikkat çekici birçok rakam ve istatistik barındıran bu mücadelede en öne çıkanı, Milano derbisinin iki takımın bu kulvardaki karşılaşma tarihinde 500 gole yaklaşması.

İstatistik alanında uzmanlaşmış "Opta" ağına göre, İtalya Serie A tarihinde Milan karşısında en fazla galibiyeti 70 zaferle Inter elde etti. Ayrıca kalesine 260 gol attı ki bu, kulübün bu kulvar tarihinde herhangi bir takım karşısında kaydettiği en yüksek gol sayısı.

Buna karşılık, Inter kalesi Milan karşısında 236 gol gördü. Bu sayıyı yalnızca Roma karşısında (237) ve Juventus karşısında (270) gördüğü goller geçiyor.

İki takım arasındaki karşılaşmaların toplam gol sayısının 496'ya ulaşmasıyla birlikte Milano derbisi, Inter-Roma (544 gol) ve Inter-Fiorentina (502 gol) maçlarının ardından İtalya Serie A tarihinde 500 gole ulaşan üçüncü karşılaşma olabilir.

Gelecek maçlar MIL Serie A 15:45 INT

Milan bu sezon İtalya Serie A'daki ilk 9 maçında 18 puan toplamayı başardı. Bu, geçen sezonun aynı aşamasında topladığı puanın da aynısı. Ancak birinci lig geçmişindeki son altı sezonun 5'inde Rossoneri, ilk 10 maçının ardından en az 21 puan toplamıştı; 2024-2025 sezonu ise takımın 17 puanla yetinmesiyle tek istisna oldu.

Milan, İtalya Serie A'da kendi sahasında oynadığı son 8 maçın 4'ünü kaybetti; buna karşılık 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu mağlubiyet sayısı, kendi sahasındaki önceki 29 maçında aldığı mağlubiyet sayısıyla aynı; o maçlarda ise 15 galibiyet ve 10 beraberlik elde etmişti.

Ayrıca Rossoneri, kendi sahasındaki son iki maçında kalesinde 6 gol gördü; bu, önceki beş maçında kalesinin gördüğü toplam gol sayısından bir fazla.

Inter, İtalya Serie A'daki son 19 maçının her birinde gol attı ve böylece birinci ligde halihazırda mücadele eden takımlar arasındaki en uzun kesintisiz gol serisine sahip oldu. Nerazzurri'nin gol atmayı başaramadığı son maç, 8 Mart 2026'da Milan karşısında oynanmıştı.

Inter, geçen sezonun başından bu yana ligde deplasmanda oynadığı 16 maçta en az iki gol kaydetti. Avrupa'nın beş büyük ligi arasında bu alanda onu geçen tek takım, en az iki golü 18 maçta atan Bayern Münih oldu; Barcelona ise 16 maçla Inter ile eşit durumda.

Inter ve Milan, bu sezon İtalya Serie A'da en az 4 gol kaydeden birer oyuncuya sahip olan tek iki takım. Söz konusu futbolcular, Inter'in forvetleri Marcus Thuram ve Lautaro Martinez ile Milan'ın oyuncuları Adrien Rabiot ve Alphadjo Sise.

Hakan Çalhanoğlu, 2017 ile 2021 yılları arasında Milan forması altında İtalya Serie A'da 135 maç oynadı; bu süreçte 22 gol kaydetti ve 31 gol pası verdi.

Inter'in orta saha oyuncusu, İtalya Serie A'da Milan karşısında oynadığı son 4 maçta hiçbir gole katkı sağlayamadı; oysa ilk 5 karşılaşmada, ikisi de penaltıdan gelen 2 gol ve 2 asistle toplam 4 gole katkıda bulunmuştu.

Milan'ın oyuncusu Alphadjo Sise, geçen maçta iki gol kaydettikten sonra İtalya Serie A'daki dördüncü golüne 20 yaş 6 günlükken ulaştı. İnter karşısında beşinci golünü 20 yaş 9 günlükken atarsa, kulüp tarihinde bu gol sayısına ulaşan yedinci en genç oyuncu olacak; ayrıca galibiyet için 3 puan uygulamasının yürürlükte olduğu dönemde bu başarıyı elde eden en genç oyuncular arasında Alexandre Pato ve Stephan El Shaarawy'nin ardından üçüncü sırayı alacak.

21 yaş 125 günlük Francesco Pio Esposito, galibiyet için 3 puan uygulamasının yürürlükte olduğu dönemde İtalya Serie A derbisinde Inter adına gol atan en genç İtalyan oyuncu olabilir.

Tüm uyruklardan Nerazzurri oyuncuları arasında ise bu dönemde lig derbisinde ondan daha genç yaşta gol atabilen yalnızca Obafemi Martins ve Ronaldo oldu.

Milan, İtalya Serie A'da Inter karşısında oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazandı, 1'inde ise berabere kaldı. Bu galibiyet sayısı, ezeli rakibi karşısında oynadığı önceki 16 maçta elde ettiği galibiyet sayısıyla aynı; o maçlarda 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet de yaşamıştı.

Rossoneri, Nerazzurri karşısında son iki maçını kazandı; ancak 2002 ile 2004 yılları arasında Carlo Ancelotti yönetiminde kaydettiği dört maçlık galibiyet serisinden bu yana rakibine karşı üst üste 3 galibiyet elde edemedi.