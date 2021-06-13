Leeds United forması giyen orta saha oyuncusu, İngiltere-Hırvatistan maçındaki performansıyla birçok ismin takdirini kazandı.

Almanya’nın efsane isimleri Michael Ballack ve Mesut Özil’in de aralarında isimler, Kalvin Phillips’in Hırvatistan karşısında gösterdiği performanstan oldukça etkilendiklerini belirttiler.

Hırvatistan karşısında İngiltere formasını 9. kez terleten Phillips, İngiltere’nin sahadaki en iyi performans gösteren oyuncularından biri olmayı başardı.

2019-20 sezonunda Leeds United ile Championship’te mücadele eden Phillips, geride bıraktığımız 2020-21 sezonunda ise kendisini Premier Lig’de kanıtlamayı başardı. Sterling’in golünde de asist yapan yıldız oyuncu, performansıyla futbol dünyasından birçok ismin takdirini kazandı. 25 yaşındaki oyuncunun performansından etkilenen Mesut Özil,Twitter'da şöyle yazdı: "Kalvin Phillips ne oyuncu ama... Sihirbaz Grealish'i de sahada görmek istiyorum."

Neler söylendi?

What a player Kalvin Phillips… ⭐🇽🇪👏🏼 hope to see also the magician Grealish soon on the pitch 💪🏼… #ENGCRO @EURO2020 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) June 13, 2021

Sterling at the end of that goal, but can we talk about the performance of Kalvin Phillips so far?



Absolute beast on that midfield. Breaking plays up and linking between the lines.



Baller. #EURO2020 — Nigel de Jong (@NDJ_Official) June 13, 2021

Phillips, gösterdiği performanstan memnun

Jordan Henderson’ın yokluğunda Declan Rice’ın orta sahadaki partneri olarak Kalvin Phillips’i tercih eden Southgate, maç öncesinde birçok futbolseveri şaşırtmıştı. Ancak Kalvin Phillips, gösterdiği üstün performansla Southgate’in neden böyle bir tercihte bulunduğunu herkese gösterdi.

Maçan sonra BBC Sport’a konuşan Phillips, şu açıklamalarda bulundu: “İyi bir sonuç aldık ve kendi performansımdan ötürü de mutluyum. Grup aşamasında iki maçımız kaldı ve bu performansımızı sürdürmek istiyoruz.”

İngiltere orta sahasındaki rekabet arttı

Sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayan Henderson’ın yokluğunda, Kalvin Phillips bu boşluğu doldurabileceğinin sinyallerini verdi. Birçok kişi Henderson’ın iyileştiğinde ilk 11’deki yerini alacağını düşünebilir fakat Phillips’in Hırvatistan karşısındaki performansı, orta sahadaki forma rekabetini iyice arttırdı.

“Declan Rice ve benim aynı pozisyonun oyuncusu olduğumuzu düşünenler var, fakat bugün birlikte oynadık ve gayet de güzel bir performans ortaya koyduk. Onunla oynamak benim için bir gurur. Asist yaptığım ve takım olarak üç puanı kazandığımız için çok mutluyum.”

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