Özil ve Ballack gibi isimler, İngiliz orta saha Kalvin Phillips’in performansına hayran kaldılar
Almanya’nın efsane isimleri Michael Ballack ve Mesut Özil’in de aralarında isimler, Kalvin Phillips’in Hırvatistan karşısında gösterdiği performanstan oldukça etkilendiklerini belirttiler.
Hırvatistan karşısında İngiltere formasını 9. kez terleten Phillips, İngiltere’nin sahadaki en iyi performans gösteren oyuncularından biri olmayı başardı.
2019-20 sezonunda Leeds United ile Championship’te mücadele eden Phillips, geride bıraktığımız 2020-21 sezonunda ise kendisini Premier Lig’de kanıtlamayı başardı. Sterling’in golünde de asist yapan yıldız oyuncu, performansıyla futbol dünyasından birçok ismin takdirini kazandı. 25 yaşındaki oyuncunun performansından etkilenen Mesut Özil,Twitter'da şöyle yazdı: "Kalvin Phillips ne oyuncu ama... Sihirbaz Grealish'i de sahada görmek istiyorum."
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Neler söylendi?
Phillips, gösterdiği performanstan memnun
Jordan Henderson’ın yokluğunda Declan Rice’ın orta sahadaki partneri olarak Kalvin Phillips’i tercih eden Southgate, maç öncesinde birçok futbolseveri şaşırtmıştı. Ancak Kalvin Phillips, gösterdiği üstün performansla Southgate’in neden böyle bir tercihte bulunduğunu herkese gösterdi.
Maçan sonra BBC Sport’a konuşan Phillips, şu açıklamalarda bulundu: “İyi bir sonuç aldık ve kendi performansımdan ötürü de mutluyum. Grup aşamasında iki maçımız kaldı ve bu performansımızı sürdürmek istiyoruz.”
İngiltere orta sahasındaki rekabet arttı
Sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayan Henderson’ın yokluğunda, Kalvin Phillips bu boşluğu doldurabileceğinin sinyallerini verdi. Birçok kişi Henderson’ın iyileştiğinde ilk 11’deki yerini alacağını düşünebilir fakat Phillips’in Hırvatistan karşısındaki performansı, orta sahadaki forma rekabetini iyice arttırdı.
“Declan Rice ve benim aynı pozisyonun oyuncusu olduğumuzu düşünenler var, fakat bugün birlikte oynadık ve gayet de güzel bir performans ortaya koyduk. Onunla oynamak benim için bir gurur. Asist yaptığım ve takım olarak üç puanı kazandığımız için çok mutluyum.”
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