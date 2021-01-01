Zinedine Zidane, Real Madrid-Chelsea maçının devre arasında oyuncularına ne dedi?

Fransız teknik direktör devre arasında takımını yeniden kurguladı ve Chelsea'nin koşularını engelleyecek yeni bir plan hazırladı.

"Devre arasında bir şeyleri değiştirmek zorunda kaldık, çünkü ilk bölüm istediğimiz gibi değildi ."

Zinedine Zidane, Chelsea ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının ardından düzenlenen basın toplantısında bunları söylemişti. Chelsea oyuncuları adeta uçak gibiydi ve yarım saat boyunca Real Madrid'e önemli zararlar verdi. İspanyol ekibi bu süreçte sadece bir gol yiyecek kadar şanslıydı, üstüne 29. dakikada Karim Benzema ile bir gol daha buldu. Fakat yine de Zidane, takımının taktik performansını beğenmiyordu ve hakem devre arası için düdüğünü çaldığında soyunma odasında planlarını değiştirdi.

Zidane takım kurgusunu değiştirdi ve yeni bir plana geçti. Peki Fransız teknik direktör devre arasında oyuncularına ne dedi? Zidane, oyunun seyrini değiştirmesi için oyuncularına hangi talimatları verdi?

"Bu kadar kolay koşmalarına izin veremeyiz"

Goal kaynaklarının öğrendiğine göre, Zidane soyunma odasında öğrencileri ile yoğunluğu yüksek bir konuşma gerçekleştirdi. Çok uzun değildi ama kısa ve özlü bir konuşmayla oyuncularını ikinci yarıya hazırladı. Ana fikir ise şu cümleden ibaretti: "Bu kadar kolay koşmalarına izin veremeyiz."

Chelsea Menajeri Thomas Tuchel ilk perdede satranç oyununu kazanmıştı. Zidane ilk planını değiştirmek zorunda olduğunu fark etmişti. Başlangıçta kilit isim Casemiro'ydu. Zidane, Chelsea'nin oyun kurmasını engellemek için Brezilyalı oyuncusunu Jorginho'ya zarar vermek için görevlendirdi. Beklenti, Casemiro'nun yüksek baskı yapmasıydı ancak plan iyi gitmedi çünkü Madrid savunma hattını biraz önde kurdu. Chelsea öndeki baskının üstesinden kolayca gelince, Real Madrid kalesi devamlı hızlı ataklarla karşılaştı.

Kırılgan "A" planından, etkili "B" planına

Zidane devre arasında planı yeniden tasarladı. Chelsea'den topu almak istedi ve oyuncularının top kaybetmemelerini özellikle vurguladı. Zidane'ın isteği oyunun kontrolünü sürdürmekti. Bunun için daha yakın oynamanın ve daha güvenli ataklar yapmanın gerekli olduğunu oyuncularına açıkladı. Kanté, Mount ve Pulisic hızlı koşulara hazır bir şekilde bekliyorlardı. O yüzden talimat basitti: Hatları birleştireceklerdi. Böylece Chelsea için daha az yer olacaktı.

Zidane'nin mesajı soyunma odasından sahaya ulaştı. Real Madrid oyunun hızını düşürdü, oyunun kontrolünü ele geçirdi, ikiye bölünmedi ve Chelsea'nin empoze etmek istediği çılgınca tempoya kapılmadan sakince oynadı.

İpler kimin elinde

Chelsea, 1-1 sona eren maçtan avantajlı bir skorla dönüyor. 5 Mayıs'taki rövanşı kendi sahasında oynayacak. Deplasman golü de cepte olacak. İlk maçı 1-1 sona eren 907 Avrupa Kupası eşleşmesinin yaklaşık % 27'si (241 tanesi), rövanşı deplasmanda oynayan takım lehine sonuçlandı. Yani bu tabloya göre Chelsea avantalı duruyor.

Fakat çok iyi oynadığı bir yarım saaten sadece tek gol çıkarabilen ve Real'in geri dönmesine izin veren Chelsea için korkutucu taraflar da var. Sakatlığı nedeniyle 16 Mart'tan beri oynayamayan Sergio Ramos veya ilk maçta çok az süre alan Eden Hazard'ın Londra'da devreye girmesi Real Madrid'e İstanbul kapısını aralayabilir.