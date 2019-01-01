ÖZEL | Yücel İldiz: Denizlispor'a yakışan bir kadro kuracağız

Goal Türkiye ve Mackolik'e konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, transfer çalışmalarına başladıklarını belirtti.

'in yeni ekibi , önümüzdeki sezon da takımı şampiyon yapan teknik direktör Yücel İldiz ile devam etme kararı almıştı.

Deneyimli teknik adam gelecek sezonla ilgili Goal ve Mackolik'e konuştu.

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İldiz, 1 Haziran'da başlayacak transfer dönemi için transfer komitesinin çalıştığını belirtirken, "Transfer komitesiyle oturduk önce iç transferde gidecek - kalacak oyuncuları tespit etik. Dış transferler için de komiteye bir liste verdim. Onların üzerinde çalışılıyor. Bunun ardından geniş bir liste daha sunacağım. Bu şekilde komitemiz çalışmalara devam ediyor. İnşallah bu sürenin sonunda da Denizliye yakışır bir takım ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

"Denizlispor futbol kültürü olan bir şehir"

9 yıl sonra Süper Lig'e geri dönen Denizlispor'un önümüzdeki sezon hedefini henüz koymadıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Denizlispor futbol kültürü olan Avrupa Kupalarında yer almış bir şehir. Bu şehre yakışan bir kadro kurmayı düşünüyoruz. Hedefimizi de transferler tamamlandıktan sonra daha net bir şekilde koyabiliriz." dedi.

Gökhan Zan'a yeşil ışık

İldiz, futbolu bıraktıktan sonra bir süre 'da sportif direktörlük yapan Gökhan Zan'ın antrenör ekibinde olup olmayacağı sorusuna ise "Bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Yakında net bir açıklama yapacağız." diyerek eski milli oyuncuya yeşil ışık yaktı.