ÖZEL - Yasin Öztekin: Sneijder hiç dünya yıldızı gibi değil

Demir Grup Sivasspor forması giyen Yasin Öztekin, Mackolik'in Instagram hesabı üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu

ÖZEL RÖPORTAJ | İlker Yılmaz @ilkeryilmazz

Demir Grup forması giyen tecrübeli oyuncu Yasin Öztekin, Mackolik Instagram canlı yayınına konuk oldu ve İlker Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Karantina günlerini ailesiyle birlikte İzmir'deki evinde geçiren Yasin, gün içinde sık sık spor yaptığını ve çocuklarıyla bahçede futbol oynadığını söylerken, ev işlerinde eşine yardım ettiğini de belirtti: "Camları silip, yerleri süpürüyorum.Hoşuma gidiyor."

"Yüzde yüze ulaşabilmek için 4-5 haftalık kampa ihtiyacımız var"

Devre arasında Sivasspor'a transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, kırmızı beyazlıların kendi futbol anlayışına uygun dolduğunu ifade ederken, ligin devam etmesi durumunda son 8 haftada neler olacağına dair görüşlerini dile getirdi:

Daha fazla takım

"Sivasspor'un bana uygun olduğunu biliyordum. Rıza Hoca atak oynamayı seviyor. Disiplinli bir takım. Geldikten sonra canlı gördüm ve daha iyi anladım. O yüzden burada çok mutluyum."

"Son 1,5 aydır antrenman yapmıyoruz. 8 haftadan daha önemlisi, geçireceğimiz kamp dönemi. 4-5 haftaya ihtiyacımız var. Yüzde yüzümüze ulaşabilmek için normal bir kamp dönemi geçirmeliyiz. Aynı zamanda dostluk maçları da yapmalıyız."

"Sneijder gördüğüm en komik oyunculardan biri"

Yasin Öztekin, 2015 yılında Dergisi'ne verdiği "Hamza Hamzaoğlu ve Wesley Sneijder kaderimi değiştirdi" demeciyle ilgili olarak da şöyle konuştıu:

"Evet o zaman öyleydi. Galatasaray'a yeni gelmiştim ve çok fazla forma şansı bulamıyordum. Prandelli gittikten sonra Hamza Hoca geldi. Benim çıkış noktam oldu. O dönem oynadığım futbolcular, orta sahada Selçuk abi ve en önemlisi beni ara paslarıyla besleyen, sahada yöneten Sneijder vardı."

"Sneijder ile en son 2-3 gün önce konuştuk. Kendisi şu an 'da. Gördüğüm en komik oyunculardan biri. Bazen öyle bir patlıyor ki şaşırıyorum. Hiç dünya starı gibi davranmıyor çok samimi bir karakter. Mükemmel bir insan. Futbolu zaten tartışılmaz. Hem Türk halkı onu, hem de o Türk halkını çok seviyor."

"En iyisi Klopp"

Futbola adımını altyapısında atan Yasin, dünyanın en iyi altyapılarından birinde yetiştiğini belirtirken, bir dönem çalıştığı Jürgen Klopp hakkında ise, "Dortmun altyapısına 8 yaşında başladım, 23 yaşıma kadar devam etti. Dünyanın en iyi altyapılarından biri. Klopp ile konuşmadım ancak oğlu Dennis ile ara sıra görüşüyorum. Klopp'u Dortmund'a ilk geldiğinde açıkçası tanımıyordum. Şu an baktığımda o dünyanın en iyisi. O zamanki konuşmaları, analizleri bile muhteşemdi" ifadelerini kullandı.

" maçındaki pozisyonda vurmaya çalıştım da vuramadım..."

2015-2016 Şampiyonlar Ligi sezonunda, Benfica'ya karşı son dakikada kaçırdığı pozisyonla ilgili olarak konuşan Yasin, "Onu hala bugün bile duyuyorum. Vurmaya çalıştım da vuramadım. Demek ki çok yetenekli değilim. O pozisyonda Olcan Adın orta yapmıştı, kaleciden sekti bana geldi. Top gelirken hem hızlı hem de dönerek geliyordu. Gelişine vursam gol olabilirdi. Zor bir toptu. Kontrol etmeyi denedim ama ayağımda açıldı. Sonuçta futbol. Gol olsaydı benim için de takım için de iyi olurdu" dedi.

"Kazansaydık kimse konuşmazdı"

Galatasaray'da Cesare Prandelli döneminde bir maça sağ bek olarak çıkan 33 yaşındaki futbolcu, bu anısından da söz etti:

" maçıydı. Orada uzun zamandır oynamamıştım. Bazen altyapıda oynuyordum. Süper Lig'de ilk kez sağ bek oynamıştım. Orada da 30-40 tane orta açtık ama maçı 2-0 kaybettik. Olan da bize oldu. Kazansaydık kimse konuşmazdı."

"Emre Belözoğlu gibi olmak isterim"

Kendisini oldukça formda hisseden Yasin, bir süre daha futbol oynamak istediğini söylerken, "Şu an 33 yaşındayım ve kendimi iyi hissediyorum. Büyük bir sakatlığım olmadı. Ayaklarım nereye kadar götürürse oraya kadar oynamak isterim. Emre Belözoğlu 39 yaşında ve hala oynuyor. Ben de onun gibi olmak isterim. Onun rekorunu kırmak istiyorum."

Yasin Öztekin ile soru-cevap

Attığın en güzel gol?

- Attığım çok fazla güzel gol var. Galatasaray'dayken Beşiktaş'a attığım golü söyleyebilirim. Sivasspor'daki ilk golüm de güzeldi. 'de ise 'ya 35 metreden attığım gol de iyiydi.

En mutlu olduğun maç?

- 'ndeki ilk maçım. O maçta gol atmıştım. Galatasaray'da şampiyon olduğumuz Beşiktaş maçı diyebilirim.

En üzüldüğün maç?

- Onlar da çok tabii. Futbolcu dediğin hem sevinir, hem üzülür. Bazen kaçırdığım goller ve yapamadıklarım oluyor. Onlara üzülüyorum.

En çok zorlandığın defans oyuncusu?

- Yüzde yüz hazır olduğumda tüm defans oyuncularını bir şekilde geçersin. 'ye ilk geldiğimde Serkan Balcı vardı. Güçlü ve hızlıydı. Bazen ona karşı zorlanıyordum. Göztepe'de Gassama da çok kuvvetli ve hırslı.

En rahat ettiğin mevki?

- Sol açık. Hem dripling yapabiliyorum hem de içeri girebiliyorum. Gole değil de asiste daha yakın oluyorum.

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Avrupa'da en beğendiğin oyuncu?

- Mbappe'yi çok beğeniyorum. Çok hızlı ve güçlü. Leroy Sane, Kevin De Bruyne var. İlkay Gündoğan da çok iyi futbolcu.

Yasin Öztekin'in birlikte oynadığı en iyi 11: Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Hakan Balta, Titi, Alex Telles, Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Felipe Melo, Bruma (Garry Rodrigues), Bafetimbi Gomis, Burak Yılmaz.