ÖZEL | Xavi ile anlaşma sağlandı, görev tarihi ise belli değil

Barcelona, Xavi Hernandez ile el sıkıştı ancak görev tarihi henüz kesinleşmedi.

'nın Ernesto Valverde'den sonraki teknik direktörü Xavi Hernandez olacak.

Geçtiğimiz günlerde Al Sadd Kulübü, teknik direktörleri Xavi Hernandez'in Barcelona ile görüşme halinde olduğunu açıklarken konuyla ilgili konuşan Xavi, "Kalbimde Barcelona'nın olduğunu herkes biliyor. Barcelona'yı çalıştırmak hayallerimden biri. Bunu saklayamam. Ama şu anda Al Sadd'a odaklandım" ifadelerini kullanmıştı.

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Goal'ün öğrendiği bilgilere göre Barcelona'lı yöneticilerle görüşme yapan Xavi ile yeni teknik direktör olarak anlaşmaya varıldığı bildirildi. Resmi açıklamaların Al Sadd'ın 17 Ocak'taki Kupası finalinden sonra yapılacağı öğrenildi.

Ancak Xavi'nin takımın başına hemen mi yoksa sezon sonunda mı geçeceği ise tam olarak netleşmedi. Barcelona'lı eski futbolcunun işi almaya hevesli olduğu fakat mevcut teknik direktör Valverde'ye saygısızlık yapmak istemediği ifade edildi.

Ernesto Valverde'nin takımdaki geleceği ise 13 Ocak Pazartesi günü yapılacak görüşmelerden sonra belli olacak.