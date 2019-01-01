ÖZEL | Unai Emery, Arsenal'da kalmak için kazanmak zorunda

Son 5 lig maçında galibiyeti unutan Arsenal'da Unai Emery'nin kulüpteki geleceğini önündeki iki maç belirleyecek.

İngiltere Premier Lig'de oynadığı son 11 maçın yalnızca ikisini kazanabilen ve ilk 4 sıranın 8 puan gerisine düşen 'da, kulüp personelleri Unai Emery'nin görevine son verildiğinin açıklanmasını bekliyor.

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve Alexandre Lacazette'in son dakika golüyle Arsenal'ın 2-2'lik beraberliği kurtardığı karşılaşmasında, taraftarların yaptığı "Emery'nin gitmesini istiyoruz" tezahüratı ve bitiş düdüğünün ardından yuhalamalar dikkatleri çekti.

Taraftarın bu tepkilerine rağmen Futbol Operasyonları Departmanı'nın başındaki isim olan Raul Sanllehi ve Futbol Direktörü Edu, karşılaşmanın ardından Emery ile konuşarak Perşembe akşamı ile oynanacak UEFA maçında takımın başında olmasını beklediklerini dile getirdi.

Yönetimin böyle bir karar vermesi Emery'ye tepki gösteren taraftarlarını hayal kırıklığına uğratırken, bazı kulüp personelleri bu durumu şaşkınlıkla karşıladı.

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GOAL'ün edindiği bilgiye göre Arsenal yönetimi, kararı açıklamak için doğru zamanı bekliyor.

Eintracht Frankfurt karşısında alınacak kötü bir sonuç, önümüzdeki Pazar günü oynanacak Norwich City mücadelesini Unai Emery için son şans haline getirecek.

'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüp çalıştırmayan Massimiliano Allegri ve en son Pep Guardiola'nın asistanlığını yapan Arsenal'ın eski kaptanlarından Mikel Arteta, Unai Emery'nin kovulması halinde İngiliz ekibin yeni direktörü olmak için en büyük iki aday konumunda bulunuyor.